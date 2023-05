Metal Gear Solid Delta, il trailer nasconde un Easter Egg "nucleare"

Durante il PlayStation Showcase di ieri sera è stato finalmente mostrato il remake di Metal Gear Solid 3, ossia Metal Gear Solid Delta Snake Eater.

Dopo essere arrivata al capolinea, la saga di Hideo Kojima (il cui ultimo capitolo lo trovate su Amazon) è pronta a tornare con rilancio a modo.

Advertisement

Il primo teaser trailer non ha mostrato il gameplay, bensì ha mostrato una cinematica piuttosto criptica e, a quanto pare, ricca di segreti nascosti.

Ora, dopo che sono apparsi anche i primi screen in-game ufficiali, qualcuno ha scovato un Easter Egg nascosto.

A poco meno di un minuto dal trailer, quando il pappagallo verde si libra in picchiata sopra la foresta, con una rana tra gli artigli, in lontananza si intravede qualcosa.

Non appena i fulmini illuminano il cielo, e sgranando un po' gli occhi, è possibile scorgere la sagoma dello Shagohod che viene trasportato in volo da alcuni elicotteri Mil Mi-24 Hind.

Si tratta, fondamentalmente, di un riferimento diretto a ciò che accade nel gioco, quando il temibile Volgin prepara lo Shagohod per conquistare l'URSS.

Sebbene sia troppo lontano per poterlo vedere in dettaglio, sicuramente vedremo il veicolo ibrido utilizzato come sistema di lancio mobile di missili balistici nucleari nel remake vero e proprio.

Konami ha nel mentre confermato che non rinuncerà al cast originale del terzo capitolo, incluso David Hayter nell'iconico ruolo di Snake.

Ricordiamo che in contemporanea all'annuncio di Metal Gear Solid Delta, Konami ha anche svelato la Master Collection con la trilogia, confermando proprio in queste ore anche l'inclusione dei primi 2 storici capitoli della saga.

Ma non solo: lo YouTuber Cycu1 ha confrontato il prossimo Metal Gear Solid Delta con Snake Eater HD Edition, mettendo in risalto tutte le differenze del caso.

Metal Gear Solid Delta è stato solo uno dei numerosi annunci proposti all'ultimo PlayStation Showcase: se ve li foste persi, sulle nostre pagine trovate il recap con tutti i trailer dedicati.