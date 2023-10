MediaWorld: compra ora e paga a Febbraio 2024 a tasso zero! PROMOZIONE IMPERDIBILE!

Quando pensiamo alle occasioni d'oro per acquistare l'ultima tecnologia risparmiando, ci viene subito in mente il Black Friday. Ma chi ha detto che dobbiamo aspettare così tanto? Soprattutto se i vostri dispositivi iniziano a mostrare il peso degli anni. Mediaworld, anticipando ogni aspettativa, lancia una promozione davvero straordinaria: oltre a sconti davvero su un altro livello, vi offre la magia di pagare in comode rate mensili a tasso zero. E se pensate che sia tutto qui, vi sbagliate! Acquistando prodotti del valore complessivo di almeno 19€, avrete la possibilità di spalmare la spesa in 20 mesi, grazie alla partnership con Findomestic.

Se state pensando che anche altri negozi offrono lo stesso, c'è un piccolo dettaglio da considerare che rende questa offerta di Mediaworld davvero irresistibile: prendete oggi quello che desiderate e cominciate a pagare solo a febbraio 2024. Una pausa di tutto rispetto! Che voi stiate cercando un nuovo computer, uno smartphone all'ultima moda o quella smart TV che vi fa impazzire, Mediaworld ha quello che fa per voi. Quindi, aprite la pagina delle offerte e lasciatevi travolgere!

Tutto vero tasso zero MediaWorld, perché dovreste approfittarne?

È semplice: se avete in mente un grosso acquisto, come quella smart TV top di gamma che vi cambierà la vita, non solo potrete godervi un prezzo scontato, ma anche la comodità del pagamento rateale a tasso zero. Ad esempio, tra le variegate offerte trovate la spettacolare Samsung QE98Q80 da 98", che potete avere a soli 4.999€ invece di 7.499€

E per concludere in bellezza, se volete trasformare il vostro salotto in un cinema, la soundbar LG S75Q con subwoofer ti avvolgerà in un'esperienza audio senza precedenti. Film, musica o videogiochi, ogni suono sarà un'esperienza a 360 gradi. E tutto questo con uno sconto di 122€, a soli 226,99€.

