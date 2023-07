Marvel's Spider-Man 2, ecco la data ufficiale del pre-load

Tra i numerosi giochi in uscita a ottobre 2023 — e sono davvero tanti — uno dei più attesi è indubbiamente Marvel's Spider-Man 2, la nuova avventura di Insomniac dedicata a uno dei supereroi più amati di sempre.

Il sequel di Marvel's Spider-Man, disponibile in esclusiva su PS5 (potete prenotarlo su Amazon), sarà un'avventura di dimensioni più imponenti rispetto al primo capitolo, a giudicare dalle prime informazioni ufficiali arrivate dal team di sviluppo.

Ci saranno infatti nuove location esplorabili, come confermato anche da PS Store, oltre alla possibilità di utilizzare sia Peter Parker che Miles Morales a turni alterni, in base alle nostre preferenze o alle esigenze della trama.

Per questo motivo, sarà importante per gli utenti scoprire quando sarà possibile iniziare a scaricare i file di gioco, così da preparare lo spazio d'archiviazione di PS5 con il giusto tempismo: fortunatamente, secondo quanto riportato da Twisted Voxel, Sony e Insomniac dovrebbero fornire abbastanza tempo agli utenti.

Stando a quanto segnalato da PlayStation Store, il pre-load di Marvel's Spider-Man 2 dovrebbe infatti iniziare dal 13 ottobre 2023, ovvero una settimana prima del lancio — che ricordiamo essere previsto invece al 20 ottobre.

In particolar modo, il download dovrebbe essere sbloccato alle ore 15.00 locali del 13 ottobre: al momento non sappiamo ancora quale sarà il peso ufficiale, ma stando alle prime informazioni — e incrociando adeguatamente le dita — dovrebbe non rivelarsi superiore ai 100GB.

Ovviamente, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo, ma se avevate intenzione di recuperarlo al day-one potete già iniziare ad appuntare questa data sul vostro calendario.

Uno dei grandi misteri da risolvere sarà l'identità di Venom, dato che non sarà Eddie Brock ad accogliere il simbionte: sebbene manchi ancora l'ufficialità, i fan ritengono di aver già capito chi sarà il villain da affrontare.

Se invece speravate in una possibile prova gratuita prima dell'acquisto, dobbiamo purtroppo darvi brutte notizie: Insomniac ha già confermato che non è prevista alcuna versione demo per Marvel's Spider-Man 2.