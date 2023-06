L'identità di Venom in Marvel's Spider-Man 2 sarebbe stata svelata

Marvel's Spider-Man 2 è in arrivo a ottobre, ma ora è giunta - pare - la conferma di chi sarà l'ospite di Venom (e no, non sarà Eddie Brock).

Il simbionte, che in trovate anche in versione LEGO su Amazon è decisamente spaventoso e sarà tra gli antagonisti di Peter Parker e Miles Morales nel prossimo sequel.

Advertisement

Stando alle prime dichiarazioni di Insomniac di qualche settimana fa, a quanto pare il villain sarà anche più spietato del solito.

Ora, nonostante i fan avessero già diverse teorie sull'identità di Venom, sembra proprio che questa sia stata svelata poche ore fa.

Come riportato anche da IGN US, in occasione del concerto per i primi 10 anni dei The Game Awards, Insomniac Games avrebbe confermato chi si nasconde sotto al simbionte.

Attenzione: da ora seguono spoiler sui personaggi del gioco, quindi proseguite a vostro rischio e pericolo.

La clip pubblicata su Twitter riprende il finale del primo Marvel's Spider-Man, lasciando intendere che sarà Norman Osborn ad accogliere il simbionte.

Il volto di Venom appare difatti alla fine del filmato, dopo che l'uomo appoggia le mani sulla teca contenente l'alieno.

Quindi, se sarà proprio Norman ad indossare l'oscura tuta del simbionte in Marvel's Spider-Man 2 solo il tempo potrà dirlo, anche se quest'ultimo indizio sembrerebbe confermarlo in maniera abbastanza palese.

Vero anche che, considerando quanto Insomniac abbia voluto tenere segreta l'identità di Venom sino ad oggi, nulla esclude che possa trattarsi di un depistaggio per confondere le acque. Staremo a vedere.7

Restando in tema, alcune settimane fa anche il boss PlayStation Jim Ryan si è espresso in modo entusiasta sul nuovo gioco dedicato all'Arrampicamuri, una produzione realizzata «senza compromessi».

Ma non è tutto: avete letto anche che il rating ufficiale del gioco ha spiegato se avremo o no un gioco più violento del primo capitolo?