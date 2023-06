Marvel's Spider-Man 2 avrà una demo gratis? Risponde Insomniac

Tra pochi mesi i giocatori potranno finalmente mettere le mani su Marvel's Spider-Man 2, la nuova attesa avventura di Peter Parker e Miles Morales in esclusiva su PS5.

I fan non vedono l'ora di scoprire cosa attende i nostri supereroi in questo sequel (potete prenotarlo su Amazon) e, per ingannare l'attesa, speravano di poterlo provare un po' in anticipo sui tempi.

Advertisement

Dopo il successo ottenuto dalla demo di Final Fantasy XVI, la community si augurava infatti che anche Insomniac potesse seguire l'esempio di Square Enix, rilasciando una versione dimostrativa gratuita prima del lancio.

Sfortunatamente, pare che per l'amichevole Spider-Man di quartiere non ci sarà lo stesso destino: interrogata dai fan sui social, Insomniac ha voluto chiarire la questione con un semplice post su Twitter:

«Non ci sono piani per una demo!»

Niente versione dimostrativa dunque per Marvel's Spider-Man 2: una decisione che appare tutto sommato prevedibile, considerando che Insomniac non aveva rilasciato demo nemmeno per il primo capitolo o per lo spin-off dedicato a Miles Morales.

È possibile che in futuro Sony scelga di rilasciare una versione di prova gratuita su PlayStation Plus Premium, come già accaduto per altre esclusive a distanza di settimane dal lancio, ma al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale in merito.

Quel che appare certo è che, a meno che il team di sviluppo non decida di cambiare idea, i fan non potranno provare Marvel's Spider-Man 2 prima del lancio: toccherà mettersi dunque il cuore in pace e attendere con pazienza l'uscita ufficiale, prevista per il 20 ottobre 2023.

Ricordiamo che proprio nelle scorse giornate sono stati aperti ufficialmente i pre-order sui principali negozi di tutto il mondo, incluso naturalmente anche PlayStation Store per le copie digitali: proprio quest'ultimo ha svelato nella sua descrizione una delle nuove location esplorabili.

Resta ancora il mistero sulla vera identità di Venom in Marvel's Spider-Man 2, anche se alcuni fan credono di averlo già svelato.