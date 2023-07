Le uscite dei videogiochi a ottobre sono troppe (e il portafogli dei giocatori è sempre lo stesso)

Ricorderete, qualche tempo fa, discussioni piuttosto accese sull'importanza delle vendite al day-one per i videogiochi, che possono dare ai publisher un termometro più o meno fedele di quali saranno le performance di un titolo sul mercato. Nel caso di Days Gone, da cui nacque la questione, la risposta non fu particolarmente esaltante – e sappiamo oggi che la proprietà intellettuale è naufragata. L'autore, all'epoca, rimarcò che «se ami un gioco, te lo compri a prezzo pieno» per supportarlo.

Ora, al di là del fatto che non è ben chiaro come un giocatore dovrebbe sapere se "ama un gioco" ancora prima di comprarlo, la questione di comprare a prezzo pieno – in un'epoca dove il costo di listino dei videogame al day-one può svettare dalle parti degli 80 euro – è più complicata di quanto si pensi.

Il motivo è presto detto: i giochi che escono sono davvero tanti, ma le tasche dei videogiocatori sono sempre le stesse.

Questo crea casi di sovrapposizioni più spinose di quanto si potrebbe pensare a una prima occhiata: non sono solo i giochi idealmente "simili" a pestarsi i piedi. Un giocatore può amare action adventure e strategici allo stesso modo. Se il giorno 1 esce un action adventure e il giorno 2 uno strategico, probabilmente ne acquisterà al day-one solamente uno, recuperando in seguito l'altro.

Ne parlammo qualche tempo fa, in merito al calendario scellerato delle uscite di inizio 2022, e il tema è più in voga che mai dando un'occhiata al calendario di ottobre 2023.

Videogiochi in uscita a ottobre 2023

6 ottobre: Detective Pikachu - Il Ritorno

6 ottobre: Sword Art Online: Last Recollection

10 ottobre: Forza Motorsport

12 ottobre: Assassin's Creed Mirage

13 ottobre: Lords of the Fallen

17 ottobre: Alan Wake 2

19 ottobre: Endless Dungeon

19 ottobre: Agatha Christie - Assassinio sull'Orient Express

20 ottobre: Super Mario Bros. Wonder

20 ottobre: Marvel's Spider-Man 2

24 ottobre: Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

24 ottobre: Cities Skylines II

25 ottobre: Alone in the Dark

Forse recuperando finestre di lancio saltate in piena pandemia, infatti, il mese vede una valanga di uscite ravvicinate, sia tra produzioni dai nomi di richiamo, sia tra altre più piccole che rischiano di venire schiacciate dalla visibilità delle altre – col risultato di passare quasi inosservate.

Il terzo quarto dell'anno è di solito quello tipico delle grandi uscite, complici l'arrivo degli acquisti di Natale e la febbre da shopping del Black Friday. Non è una novità, insomma, che i publisher cerchino di popolarlo il più possibile.

Vedere così tanti titoli ravvicinati, però – diversi dei quali avranno il citato prezzo pieno sulla piattaforma di riferimento – fa riflettere sui temi a cui accennavamo: ci ritroveremo di nuovo qui, tra qualche mese, a sentire director che parlano di giochi che hanno deluso perché hanno avuto un day-one tiepido, dopo la miope scelta di calendarizzazione operata dai publisher?

Certo, va detto che anche settembre è fitto e novembre non scherza, come potete verificare nel nostro calendario completo dei giochi in uscita. Speriamo, certo, che nessun buon gioco finisca con l'essere penalizzato dalla sua finestra di lancio.