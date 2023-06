Marvel's Spider-Man 2, PS Store conferma una nuova location esplorabile

Marvel's Spider-Man 2 offrirà una libertà di movimento decisamente più vasta rispetto al primo capitolo, offrendo molti più quartieri di New York esplorabili ed ampliando la mappa.

Insomniac ha già anticipato a tutti i suoi appassionati che la mappa sarà più grande addirittura del doppio rispetto a Marvel's Spider-Man e al suo spin-off Miles Morales: considerando che l'open world del primo capitolo era già particolarmente impressionante, si tratta di un annuncio che non va assolutamente sottovalutato.

Gli autori avevano svelato di aver già aggiunto il Queens e Brooklyn come location esplorabili, ma nelle scorse ore è stata pubblicata la pagina ufficiale su PlayStation Store per i preordini di Marvel's Spider-Man 2 (se preferite l'edizione fisica, lo trovate anche su Amazon) che anticipa una nuova porzione esplorabile non annunciata fino ad ora.

Come prontamente segnalato da ComicBook, la pagina ufficiale indica infatti che oltre al Queens e Brooklyn sarà inclusa anche Coney Island, un'altra delle location più iconiche di New York.

Chiaramente si tratta di uno spazio molto più piccolo rispetto ai quartieri citati in precedenza, ma che comunque indica la volontà di rendere la mappa di Marvel's Spider-Man 2 la più grande mai vista in un gioco dedicato all'Uomo Ragno.

E le novità non sono finite qui, perché la pagina fa anche riferimento ad altre location di New York che non sono ancora state svelate: vi terremo aggiornati se dovessero arrivare ulteriori novità al riguardo.

Durante il breve annuncio arrivato durante la Summer Game Fest 2023, abbiamo avuto nuovamente conferma che Venom ricoprirà un ruolo centrale nella narrazione del gioco, ma non sarà Eddie Brock e la sua identità sarà una sorpresa per i fan.

La community ha dunque iniziato ad indagare su chi potrebbe essere il nuovo Venom, individuando un possibile nome: un altro storico cattivo che, guarda caso, farà il suo esordio in Marvel's Spider-Man 2.