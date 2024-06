Marvel Rivals sta per arrivare gratis su PS5 e Xbox

Dopo aver fatto parlare un po' di sé, per vari motivi, Marvel Rivals si prepara a fare il suo esordio in versione console, con una closed beta gratuita che vi permetterà di giocare il titolo su PS5 e Xbox Series X|S.

Marvel Rivals ha già avuto una prima fase preliminare su PC qualche settimana fa, dando ai giocatori la possibilità di scoprire le potenzialità dell'hero shooter con protagonisti gli eroi e gli antagonisti della Marvel.

Successivamente è stata confermata l'uscita anche su console, che era prevedibile anche se non ufficiale in una fase preliminare, e adesso è il momento di provare il titolo anche per questa tipologia di utenti.

L'annuncio è arrivato dai canali ufficiali, ovviamente:

Dal 23 luglio al 5 agosto prossimi sarà possibile provare Marvel Rivals gratis su PS5 e Xbox Series X|S.

Per farlo non dovrete far altri che iscrivervi alla lista a questo indirizzo e attendere comunicazioni da parte di NetEase. Stando alle prime informazioni non sarà obbligatorio parlarne bene, stavolta.

I personaggi disponibili in questa fase sono: Adam Warlock, Black Panther, Doctor Strange, Groot, Hela, Hulk, Iron Man, Loki, Luna Snow, Magik, Magneto, Mantis, Namor, Peni Parker, Punisher, Rocket Raccoon, Star-Lord, Storm, Scarlet Witch, Spider-Man, and Venom.

Le mappe saranno invece Yggdrasill Path, Yggsgard: Royal Palace, Tokyo 2099: Shin-Shibuya, e Tokyo 2099: Spider-Islands, giocabili nelle modalità Convoy, Domination, e Convergence.

Sarà anche un'occasione per vedere se il cast di Marvel Rivals trapelato online da un leak sarà veritiero, oppure no.

Si tratta di 19 personaggi annunciati e 20 non annunciati per un totale di 39, tutti in grado di soddisfare i fan più esigenti.

Parlando di videogiochi Marvel, di recente è stato annunciato l'amato ritorno di un picchiaduro del passato, mentre il videogioco su Venom sembra essere sempre più plausibile con il tempo che passa.