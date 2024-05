Caso Marvel Rivals, NetEase si scusa per l'obbligo di "recensioni positive"

Da qualche ora gli utenti hanno avuto la possibilità di provare in anteprima la closed alpha di Marvel Rivals, nuovo free-to-play competitivo che ci vede interpretare alcuni dei supereroi più amati della casa delle idee con un approccio tipico di hero shooter come Overwatch.

Il pre-lancio è però già partito subito con il piede storto, causando inevitabili polemiche per via di una clausola presente nel contratto: come vi abbiamo segnalato sulle nostre pagine, la possibilità di provare questo titolo in anteprima obbligava gli utenti a non poterne parlare male in alcun modo.

Advertisement

E vale la pena di ricordare che non si tratta di un accordo promozionale tra la compagnia e dei content creator, ma di una condizione necessaria perché qualunque utente possa giocarci.

Una clausola di cui molti fan dei supereroi Marvel (trovate tanti prodotti a tema su Amazon) non si erano accorti e che, una volta diventata virale, ha ovviamente scatenato un polverone di polemiche, provocando l'altrettanto inevitabile dietrofront di NetEase.

Con un comunicato inviato alla redazione di PCGamesN, NetEase Games si è scusata per quelli che definisce «termini ingannevoli», ammettendo che il contratto era una bozza destinata per collaborazioni a lungo termine con i content creator e non al pubblico in generale.

In ogni caso, grazie ai feedback arrivati dalla community, gli sviluppatori adesso comprendono che non sono termini accettabili: il contratto sarà rivisitato e diventerà attivo solo dopo che sarà arrivato un ok sia dai content creator in questione che dallo stesso team di sviluppo.

Nel server Discord ufficiale è poi arrivato un ulteriore messaggio di scuse per la community, confermando che sono ben accette sia critiche che suggerimenti, ma anche che terranno aggiornati i diretti interessati sul come verranno aggiornati i termini del contratto in questione.

Difficile sapere con certezza se si sia trattato davvero di un fraintendimento o se, come sembrerebbe in base alle parole utilizzate, il dietrofront sia arrivato solo dopo le polemiche online, ma è un bene che questa pratica sia stata bloccata il prima possibile.

E speriamo soprattutto di non dover più parlare sulle nostre pagine di casi simili.