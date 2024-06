Marvel vs Capcom 2 ritorna, finalmente, in una nuova versione

Ci sono videogiochi che rimangono bloccati nel limbo della preservazione videoludica, difficili da recuperare e rigiocare in modi agili, e tra questi c'è il leggendario Marvel vs Capcom 2.

Un picchiaduro leggendario che è ancora oggi giocatissimo in varie competizioni ma che, al di là del recupero di vecchie console o emulatori, è stato sempre difficile da giocare sulle piattaforme moderne.

Un titolo seminale per il genere, che ha ispirato moltissimi altri videogiochi a seguire e creato delle meccaniche e dinamiche di gioco che poi sono state ereditate da altre produzioni.

Per questo, dopo la Capcom Fighting Collection uscita qualche tempo fa (la trovate su Amazon), i fan dei giochi Capcom in questione saranno felici di sapere che, durante il Nintendo Direct, è stato svelato Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics.

Si tratta, come suggerisce il nome, di una collezione che contiene i videogiochi Marvel sviluppato in collaborazione con Capcom.

Precisamente, ecco la lista di titoli che saranno nel pacchetto in uscita quest'anno:

X-Men Children of the Atom

Marvel Super Heroes

X-Men vs. Street Fighter

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter

Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes

Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes

The Punisher

«Questa collezione presenta personaggi e mosse iconici, insieme a funzionalità aggiuntive e miglioramenti come funzionalità online, modalità di allenamento, partite personalizzate, funzionalità per gli spettatori, museo, un lettore musicale, filtri di visualizzazione e mosse speciali con un solo pulsante, solo per citarne alcuni», ha spiegato Nintendo durante il Direct.

Un'occasione davvero unica per recuperare dei classici che, per molti anni, sono rimasti in uno stallo alla messicana di permessi e accordi tra Marvel-Disney e Capcom.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics sarà ovviamente un titolo multipiattaforma, in arrivo su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam nel corso del 2024. Non c'è ancora una data di uscita precisa.

Parlando di annunci, ecco quello di cui si è parlato durante il Nintendo Direct: qui trovate tutti gli annunci e trailer.