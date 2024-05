L'intero roster di Marvel Rivals è finito online

Marvel Rivals è stato annunciato non molto tempo fa, con una serie di dubbi non indifferenti vista la sua natura di hero shooter in un periodo in cui il genere non è esattamente florido, e ora un dataminer ha spiattellato tutto il roster dei personaggi (anche quelli non annunciati).

Partendo dalla build alpha e pre-alpha di Marvel Rivals, il dataminer in questione è riuscito a ricostruire l'intera lista di personaggi che saranno presenti nel gioco, con tanto di numero identificativo interno.

Advertisement

Ogni personaggio è classificato numericamente con un codice a 4 cifre. Quelli che iniziano con 1 sono giocabili, mentre quelli che iniziano con 4 sono NPC come Spider-Zero.

Ecco la lista:

1011 Hulk

1014 Punisher

1015 Storm

1016 Loki

1017 Human Torch

1018 Doctor Strange

1020 Mantis

1021 Hawkeye

1022 Captain America

1023 Rocket Raccoon

1024 Hela

1025 Cloak & Dagger

1026 Black Panther

1027 Groot

1028 Ultron

1029 Magik

1030 Moon Knight

1031 Luna Snow

1032 Squirrel Girl

1033 Black Widow

1034 Iron Man

1035 Venom

1036 Spider-Man

1037 Magneto

1038 Scarlet Witch

1039 Thor

1040 Mr. Fantastic

1041 Winter Soldier

1042 Peni Parker

1043 Star-Lord

1044 Blade

1045 Namor

1046 Adam Warlock

1047 Jeff the Landshark

1048 Psylocke 1049 Wolverine

1050 Invisible Woman

1051 The Thing

1052 Iron Fist (Lin Lie)

Si tratta di 19 personaggi annunciati e 20 non annunciati per un totale di 39, tutti in grado di soddisfare i fan più esigenti (anche quelli che leggono tanti fumetti tramite Amazon).

Una bella lista, tutto sommato, per un titolo che è stato già sbeffeggiato dalla community con la speranza che possa dare il meglio di sé una volta arrivato sul mercato.

Sicuramente il tempismo con cui il titolo arriva sul mercato non è dei migliori, perché proprio Overwatch 2 è forse al suo picco più basso di sempre, ed è difficile che un gameplay del genere possa dire la sua.