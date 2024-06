Marvel's Venom, l'attore lancia un primo indizio sullo spin-off

Nelle scorse ore è arrivato l'ennesimo indizio verso la possibile realizzazione di Marvel's Venom, un nuovo videogioco spin-off di Spider-Man 2 che sfrutterebbe pienamente la popolarità dell'antieroe.

Il rapporto con il simbionte è naturalmente uno dei punti centrali della narrazione di Marvel's Spider-Man 2 (lo trovate su Amazon) e un nuovo videogioco dedicato sarebbe perfetto per esplorare al meglio questa nuova versione del celebre rivale dell'Uomo Ragno.

L'attore Tony Todd, che ha interpretato Venom nel secondo capitolo, aveva già lasciato intendere che qualcosa stesse bollendo in pentola quando svelò che addirittura il 90% dei suoi dialoghi era stato tagliato, forse proprio in vista di un capitolo dedicato.

Come segnalato da Game Rant, la voce dell'antieroe è tornata a lanciare un altro indizio sul proprio profilo X: dopo aver fatto gli auguri a Yuri Lowenthal, la voce di Peter Parker, lascia intendere di aver completato insieme a lui «2 grandi progetti».

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Inevitabilmente, il pensiero di tutti i fan è andato immediatamente a un possibile Marvel's Venom: l'attore potrebbe aver già completato il lavoro di doppiaggio sul presunto spin-off, attualmente ancora non annunciato ufficialmente da Insomniac e PlayStation.

Sappiamo che il team di sviluppo è pronta a prenderlo in considerazione, date le grandi richieste dei fan, ma è ovvio che finché non arriverà alcun tipo di annuncio o reveal ufficiale non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Se siete curiosi di scoprire come potrebbe essere esplorare il mondo di gioco nei panni di Venom, su Marvel's Spider-Man 2 sono spesso emersi glitch che permettevano di sbloccare l'utilizzo permanente dell'antieroe, a patto di poter potenzialmente sacrificare un file di salvataggio: trovate uno di questi esempi nella nostra notizia dedicata.

Inoltre, un fan ha deciso di realizzare un video concettuale su come potrebbe essere un potenziale gameplay di Marvel's Venom: chissà se il vero titolo, ammesso che veda effettivamente la luce, finirà per assomigliargli.