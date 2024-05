Il controverso Marvel Rivals arriva gratis su PS5 e Xbox

La notizia era nell'aria già da prima che venisse svelato ufficialmente, ma adesso è arrivata la conferma dagli stessi sviluppatori: Marvel Rivals non sarà un free-to-play disponibile esclusivamente su PC, ma sarà giocabile anche per gli utenti console.

Durante l'ultimo State of Play è stata confermata infatti l'uscita su PS5, ma NetEase Games ha poi fatto sapere che non si tratta di un'esclusiva e che sarà disponibile anche per gli utenti su Xbox Series X|S (via IGN US).

Tuttavia, i giocatori PS5 avranno comunque a disposizione una variante esclusiva per Spider-Man, ovvero il costume Scarlet Spider. Non è ancora chiaro se siano previsti bonus simili per le versioni Xbox.

Il nuovo trailer ufficiale, che vi allegheremo di seguito, ha anche confermato che gli utenti console potranno provare il gioco in anteprima con una closed beta speciale, che partirà a luglio 2024.

In questa produzione potremo impersonare alcuni degli eroi e dei villain più amati dai fumetti Marvel, in battaglie multiplayer 6vs6 sullo stile di produzioni come Overwatch.

I supereroi Marvel hanno spesso trovato fortuna con gli adattamenti videoludici, soprattutto grazie agli ultimi videogiochi di Spider-Man di Insomniac (trovate il secondo capitolo su Amazon), ma questo free-to-play non aveva iniziato decisamente bene il suo percorso, a causa di un contratto che obbligava i giocatori a poterne parlare solo positivamente.

NetEase Games si è poi scusata provando a fare chiarezza: il lancio su console rappresenta un'opportunità unica per far dimenticare quell'errore e rassicurare i giocatori sull'eventuale buona qualità del prodotto. Senza che siano obbligati a lodarlo online, naturalmente.

Al momento non sono stati annunciati ulteriori dettagli su come accedere a questa closed beta: vi terremo comunque informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Nel frattempo, se vi foste persi l'ultimo State of Play, potete recuperare tutti gli annunci più importanti nel nostro recap dedicato.