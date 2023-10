Mario Vs. Donkey Kong ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

É finalmente arrivato il momento tanto atteso dai fan di Mario e Donkey Kong! Il leggendario scontro tra i due iconici personaggi Nintendo ritorna sullo schermo con Mario Vs. Donkey Kong per Nintendo Switch. Questa nuova edizione del gioco promette di portare con sé una grafica migliorata e performance ottimizzate, adattate alle capacità della console Nintendo ibrida per antonomasia.

Mario vs. Donkey Kong, chi dovrebbe acquistarlo?

Proprio come il remake di Super Mario RPG in arrivo il 17 novembre, Mario Vs. Donkey Kong porta con sé tutto il fascino dell'originale, abbellito da una grafica sofisticata e meccaniche rinvigorite, introducendo la deliziosa novità del co-op locale. È la chiamata dell'avventura sia per i nostalgici che hanno trascorso ore incantate sul classico per Game Boy Advance del 2004, sia per i nuovi guerrieri pronti a immergersi in questa leggenda videoludica.

Con l'opzione di giocare in compagnia, Mario vs. Donkey Kong si trasforma nel palcoscenico perfetto per condividere risate e sfide con il vostro partner o un familiare. La magia si raddoppia quando le battaglie diventano un affare di squadra. E se siete dei devoti dei titoli platform con un debole per lo stampo classico, questa perla moderna rappresenta una rarità inestimabile nel mercato attuale. A differenza di Super Mario Odyssey, Mario vs. Donkey Kong vi accoglie in un mondo a scorrimento orizzontale, mantenendo intatta l'anima vintage del gameplay, ma vestita con uno stile contemporaneo seducente.

Mario Vs. Donkey Kong sarà lanciato il 16 febbraio 2024 in esclusiva per Nintendo Switch. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Mario Vs. Donkey Kong: dove prenotarlo al miglior prezzo