Super Mario RPG: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono state aperte le prenotazioni di Super Mario RPG, remake del classico "Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars" uscito su Super Nintendo nell'ormai lontano 1996.

La trama segue le avventure di un improbabile gruppo di eroi - Mario, Bowser, Peach, Mallow e Geno - intenti a salvare la strada delle stelle, Star Road, dai loschi piani della banda di Smithy. Super Mario RPG propone un'esperienza di gioco di ruolo colorata e coinvolgente, con battaglie a turni che mettono alla prova la strategia e l'abilità nel gestire i tempi degli attacchi per massimizzare l'impatto.

Sicuramente, una delle peculiarità di questa nuova versione di Super Mario RPG è l'evidente aggiornamento grafico. I personaggi mantengono il loro design originale, ma sono rappresentati con splendidi modelli 3D, così come gli ambienti di gioco, che perdono l'originale cosmesi prerenderizzata. Inoltre, la colonna sonora è stata riarrangiata dalla compositrice originale, Yoko Shimomura.

Quello di Super Mario RPG si prospetta quindi un ritorno in grandissimo stile e niente affatto raffazzonato da Nintendo.

Super Mario RPG sarà disponibile dal 17 novembre 2023 in esclusiva per Nintendo Switch. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

