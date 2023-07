L'hacker di GTA 6 non è in grado di sostenere un processo (e avrebbe causato danni per milioni)

GTA 6 è in lavorazione in quel di Rockstar Games e Take-Two Interactive, sebbene il gioco è stato vittima - alcuni mesi fa - di un leak davvero enorme.

Un hacker ha infatti lasciato trapelare informazioni sul sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon), assieme a video e immagini rubate.

Mentre i fan attendevano novità ingannando il tempo con trailer realizzati in Unreal Engine 5, il leak è sicuramente stato un fulmine a ciel sereno.

Ora, nonostante si sia inizialmente dichiarato innocente, il presunto hacker sembra essere ancora più nei guai.

Come riportato anche da TheGamer, il 18enne accusato di aver hackerato Rockstar e fatto trapelare materiale su GTA 6 è stato ritenuto non idoneo a sostenere il processo. Sarà invece una giuria a valutare se è responsabile o meno delle accuse penali, non se è colpevole o meno.

Arion Kurtaj, che è stato appena nominato dal tribunale dopo aver compiuto 18 anni, è stato anche accusato di aver causato milioni di danni in crimini informatici contro Nvidia, Uber, Revolut, BT e EE.

Un presunto complice di 17 anni sarà processato per queste accuse e, dopo l'arresto iniziale, ha dovuto affrontare altre accuse di hackeraggio della polizia,

Finora, i documenti del tribunale mostrano che Kurtaj e il diciassettenne senza nome hanno fatto diverse apparizioni presso la Southwark Crown Court di Londra.

Come riportato da Reuters, la corte ha appreso che i due adolescenti hanno violato diverse aziende, tra cui Rockstar, e poi hanno ricattato lo studio di videogiochi con la minaccia di rilasciare il codice sorgente.

Tuttavia, la corte ha anche appreso che Kurtaj è stato giudicato non idoneo a sostenere il processo, secondo alcuni psichiatri. Stando alla legge britannica, ciò significa che l'imputato non sarebbe in grado di comprendere le prove presentate o di testimoniare a proprio favore.

Non è stata presa una decisione simile per il 17enne, che sarà presumibilmente processato per i presunti crimini informatici. Staremo a vedere come si evolverà questa spinosa vicenda.

Restando in tema, gli sviluppatori di GTA 6 hanno di recente assunto diversi ingegneri al fine di realizzare il miglior sistema d’acqua in tempo reale che si sia mai visto.

Ma non solo: tempo fa GTA Online potrebbe aver fatto un’anticipazione di un personaggio che apparirà nel prossimo Grand Theft Auto 6.

Infine, nuovi dettagli indicano quanto potrebbe essere grande la mappa di GTA 6.