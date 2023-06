GTA 6, il trailer non esce? i fan se lo creano da soli

GTA 6 di Rockstar Games e Take-Two continua a essere uno dei grandi assenti in questo 2023 di grandi annunci e uscite di peso.

Le poche informazioni disponibili sul sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) provengono infatti dal leak di dati dei mesi scorsi, una versione assolutamente incompleta che forse è meglio dimenticare.

Advertisement

Alcune settimane fa è apparso in rete uno screen che ha riacceso l'hype dei fan, sebbene del trailer vero e proprio ancora nulla.

Ora, dopo il concept trailer realizzato dai celebri TeaserPlay e messo in piedi con l'Unreal Engine 5, qualcun altro si è dilettato in un altro video fan-made realmente sorprendente.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, l'utente di YouTube "12th Hour" ha condiviso un video in cui dimostra di aver creato un trailer per Grand Theft Auto 6 in Unreal Engine 5.

E, per essere un progetto realizzato da un solo uomo, questo trailer sembra davvero fantastico.

La cosa davvero interessante è che 12th Hour ha utilizzato numerosi asset personalizzati: da quello che possiamo vedere, l'artista ha utilizzato anche MetaHuman e Lumen.

Le parti più interessanti di questo trailer sono però i veicoli. In quelle scene, il trailer appare assolutamente stupefacente. ù

Meno impattanti, invece, i personaggi principali: sebbene siano dettagliati, c'è qualcosa che non va nell'ombreggiatura, che li fa sembrare delle bambole e non degli esseri umani veri e propri.

Ancora una volta, per essere un progetto di una singola persona (ci piace ribadirlo) non è male per niente.

Restando in tema, qualcuno ha deciso di creare un trailer di un ideale GTA-Breaking Bad.

Ma non solo: gli sviluppatori hanno di recente assunto diversi ingegneri al fine di realizzare il miglior sistema d’acqua in tempo reale che si sia mai visto in un gioco di tale portata.

Infine, GTA Online potrebbe aver recentemente fatto un’anticipazione di un personaggio che apparirà proprio nel prossimo Grand Theft Auto 6.