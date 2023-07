GTA 6 svela nuove location (e la mappa sembra veramente enorme)

GTA 6 è in lavorazione grazie a Rockstar Games e Take-Two Interactive, sebbene al momento non abbiamo visto nulla di ufficiale.

Le informazioni disponibili sul sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) sono davvero poche, visto che i fan stanno scoprendo cose solo grazie ai vari leak emersi in questi mesi.

Mentre i fan attendono novità ingannando il tempo con trailer realizzati in Unreal Engine 5, è tempo di novità.

Come riportato anche da GamingBible, sebbene sia passato circa un anno da quei famigerati leak, i fan continuano a scoprire una serie di dettagli che potrebbero fornire ulteriori indicazioni su quanto potrebbe essere grande la mappa di GTA 6.

«33 dettagli apparentemente inutili ma comunque interessanti che ho trovato nei leak di GTA VI 2022», ha infatti scritto l'utente Reddit Limp-Simple4802.

Il post è lungo, ma selezionando alcuni dettagli questi sembrano rivelare alcune location sulla mappa, la quale parrebbe essere veramente enorme.

Ad esempio, l'utente Reddit ha notato che uno dei video di gameplay trapelati conferma Little Haiti, una location presente in GTA Vice City, suggerendo - di nuovo - che torneremo nella città ispirata a Miami.

Inoltre, si nota un cartello con scritto "North, Bocamar Bridge Yorktown", il che potrebbe suggerire che GTA 6 includerà una nuova città.

Tra le altre cose, è stata avvistata anche una grande montagna in lontananza con strade che sembrano interessarla. Vice City non aveva montagne, il che potrebbe suggerire che i giocatori potranno esplorare le zone esterne della città per la prima volta.

Altre location e dettagli che l'utente Reddit ha notato sono Vice Beach Plaza, Malibu Club, Ocean View e South Beach, oltre a una piccola isola con delle paludi e uno stadio sportivo non meglio identificati. Non ci resta che sperare che Rockstar possa mostrarci qualcosa quanto prima, in modo da fugare ogni dubbio.

Restando in tema, gli sviluppatori di GTA 6 hanno di recente assunto diversi ingegneri al fine di realizzare il miglior sistema d’acqua in tempo reale che si sia mai visto.

Infine, tempo fa GTA Online potrebbe aver fatto un’anticipazione di un personaggio che apparirà nel prossimo Grand Theft Auto 6.