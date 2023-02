GTA 6 avrà, pare, la più realistica resa dell’acqua di sempre

GTA 6 è uno dei videogiochi più attesi dai fan, sebbene Rockstar Games non abbia ancora rilasciato alcuna informazione ufficiale gioco. A tal proposito, ci pensa ora un noto insider a rivelare un dettaglio del gioco potenzialmente interessante.

Lasciando da parte la GTA Trilogy (che potete acquistare in sconto su Amazon), i fan attendono infatti con trepidazione e curiosità il sesto capitolo ufficiale del franchise.

E se è cosa pressoché certa che Grand Theft Auto 6 sarà certamente un grande passo avanti nella serie dal punto di vista grafico, è ora il momento di scoprire in che modo lo farà.

No, non parliamo dei progetti fan-made dei fan realizzati in Unreal Engine, bensì della resa dell’acqua che – a quanto pare – in GTA 6 sarà davvero molto realistica.

Come riportato anche su ResetEra, pare che Rockstar abbia assunto oltre 20 ingegneri negli ultimi 3-4 anni per sviluppare un sistema di simulazione dell’acqua in tempo reale estremamente accurato.

Questi sarebbe infatti simile o addirittura migliore del WaweWorks di NVIDIA, non preso in considerazione da molti team poiché davvero troppo costoso per il rendering in tempo reale.

Poco sotto, un paio di tweet che mostrano cosa WaveWorks è in grado di fare e ciò che possiamo aspettarci dalla resa dell’acqua di GTA 6.

NVIDIA a déjà tenté l'expérience avec WaveWorks 1.0 et 2.0 mais le ratio réalisme/performance n'a jamais été exploitable. Voici une représentation dans un moteur de rendu 3D qui permet de réaliser ce proposera la physique de l'eau dans #GTA6 en mode graphique "ultra" : pic.twitter.com/4o3eLlBNxR — Aleix Venturas (@AleixVenturas) February 17, 2023

Les jeux vidéo actuels utilisent un système de maillage (wireframe) pour représenter l'eau. Cela donne une impression d'ondulation d'un liquide et ce système a l'avantage d'être peu gourmant en terme de performance. Exemple pour #GTAV en "full wireframe" : pic.twitter.com/Qs0b0i7mYE — Aleix Venturas (@AleixVenturas) February 17, 2023

Ma non solo: il leaker che ha diffuso l’informazione sostiene anche che GTA 6 avrà probabilmente anche un sistema di surf per mostrare questa nuova tecnologia al massimo delle possibilità.

Restando in tema, un altro insider piuttosto affidabile ha reso noto di recente che dovrebbe essere finalmente in arrivo il trailer di annuncio di GTA 6.

Del resto, qualcuno è convinto che il prossimo capitolo della serie open world di GTA sarà presentato ufficialmente nel corso dell’anno.

Ma non solo: se GTA 6 tarda ad arrivare e siete amanti della bella grafica, sappiate che qualcuno ha nel mentre deciso di moddare il ben noto GTA V per farlo girare a 16K, per un risultato fuori di testa.