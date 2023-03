Il silenzio assordante sullo sviluppo di GTA 6 da parte di Rockstar Games e Take-Two non sembra aver fermato i fan, i quali sono quasi convinti di aver avvistato un personaggio del gioco in GTA Online.

Le poche informazioni attualmente disponibili sul successore di GTA V non hanno infatti ancora trovato conferma ufficiale da parte dello sviluppatore americano.

Se il leak dei mesi scorsi ci avrebbe già svelato alcune novità sulle feature del nuovo GTA, emerge ora una nuova conferma su uno dei personaggi del gioco.

Come riportato anche da ComicBook, infatti, GTA Online potrebbe aver rivelato un personaggio di GTA 6, senza troppi complimenti.

GTA Online potrebbe aver appena fatto un’anticipazione di un personaggio che apparirà in Grand Theft Auto 6. Nell’ultimo aggiornamento del gioco, intitolato The Last Dose, i giocatori si scontrano con il Dr. Friedlander, il terapeuta di Michael nella storia principale, nell’ambito di una guerra di droga in corso.

Il fan noto come “that1detectiv3” su Twitter ha notato che Friedlander aveva intenzione di fuggire in Sud America prima di essere sconfitto.

La cosa interessante è che le fughe di notizie di alcuni anni fa affermavano che GTA 6 era stato etichettato come “Project Americas” come nome in codice di Rockstar.

Dr. Friedlander was planning on moving to South America to set up his drug operation before our Online characters stopped him.

Since he survived (and because we know the next GTA is codenamed Project Americas), it’s a very real possibility we see him return in GTA 6. pic.twitter.com/yp8grnn50q

— Gaming Detective (@that1detectiv3) March 17, 2023