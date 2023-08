Lara Croft sta per tornare, ma non nel gioco che pensate voi

Tomb Raider è una delle serie più celebri di sempre, ma a quanto pare la protagonista Lara Croft sta per tornare come ospite di un gioco davvero atipico.

L’ultimo Shadow of the Tomb Raider (che potete ancora recuperare su Amazon) è stato infatti la fine della trilogia reboot, ma non certo di Lara.

Crystal Dynamics ha infatti da tempo confermato in veste ufficiale di essere al lavoro su un nuovo Tomb Raider in Unreal Engine 5.

Ora, dopo che è emerso che il reveal del ritorno di Lara non sarebbe troppo lontano, Miss Croft sta per fare il suo debutto in Call of Duty Modern Warfare 2 e non solo.

Come riportato anche da PushSquare, infatti, Activision ha confermato che la protagonista di Tomb Raider si unirà all'universo di Call of Duty il 9 settembre 2023 come operatore acquistabile in Modern Warfare 2 e Warzone.

Lara arriverà con l'aggiornamento Season 5 Reloaded, che porterà nel gioco anche il rapper 21 Savage e il personaggio di Modern Warfare Mace.

Con la sua iconica doppia pistola, il modello di Lara Croft scelto in COD è quindi quello classico, e non la versione della trilogia reboot.

Un post sul blog del sito web di Call of Duty entra nei dettagli, rivelando che acquistando il bundle del personaggio si ottiene anche la sua Ice Axe come arma da mischia, una Mythic Defender SMG e le doppie pistole come armi da fianco.

Si otterrà anche una skin per il veicolo Chop Top, un adesivo, un emblema e una nuova schermata di caricamento.

Dal momento che Call of Duty: Modern Warfare 3 vedrà il porting di molti dei contenuti attuali, sarà possibile usare la skin di Lara anche nel prossimo capitolo.

Nell’attesa, la serie TV dedicata a Lara Croft e prodotta da Amazon punta ad essere un progetto davvero notevole, ispirato addirittura all’universo condiviso Marvel.

Ma non è tutto: un fan sta attualmente lavorando a un remake retrò di Tomb Raider: Legend, ispirato ai primi capitoli della serie a 32-bit.

Per concludere, un altro fan ha di recente rispolverato anche il primissimo capitolo uscito su PS One, PC e Saturn, rendendolo ancora più bello da vedere.