Tomb Raider: Legend, il demake è davvero nostalgico

Tomb Raider è la saga con una delle protagoniste storiche dei videogiochi, ovvero Lara Croft, tanto che ora i fan hanno deciso di rispolverare un capitolo in particolare rendendolo "retrò".

Dopo l’ultimo Shadow of the Tomb Raider (che potete ancora recuperare su Amazon a prezzo basso) la serie andrà avanti, anche se al momento non ci è dato sapere come e quando.

Crystal Dynamics ha confermato ufficialmente alcuni mesi di essere al lavoro su un nuovo capitolo Tomb Raider in Unreal Engine 5.

Ora, dopo che qualcuno ha di recente rispolverato il primissimo capitolo, rendendolo ancora più bello da vedere, tocca al più recente Tomb Raider: Legend.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, il bravo Delca sta attualmente lavorando a un remake in salsa retrò di Tomb Raider: Legend, e poco sotto potete trovare un video di gameplay.

Tomb Raider Legend Demake è un fan game che utilizza una versione migliorata del motore TR4 (chiamato TRNG).

La cosa interessante è che questo demake non ufficiale presenta un gameplay e delle ambientazioni che si avvicinano ai giochi originali di Tomb Raider a 32-bit.

Come afferma Dulca, il gameplay e gli ambienti sono reimmaginati come se fossero stati realizzati da Core Design alla fine degli anni '90/inizio 2000.

Per chi non lo sapesse, l'originale Tomb Raider: Legend è stato sviluppato da Crystal Dynamics e pubblicato da Eidos Interactive ed è il settimo titolo principale della serie Tomb Raider, nonché reboot, uscito nel 2005 su numerose piattaforme.

Dulca prevede di rilasciare il primo capitolo di Tomb Raider Legend Demake il 26 agosto. E non mancheremo di condividere la demo non appena sarà disponibile.

Restando in tema, la serie TV di Tomb Raider prodotta da Amazon punta ad essere un progetto sicuramente importante, ispirato all'universo condiviso Marvel.

Inoltre, alcune settimane fa un insider ha parlato dello stato dei nuovi Perfect Dark e Tomb Raider.

Per concludere, la temeraria 'ilariacroft' ha pubblicato una rimasterizzazione in HD gratis della mappa Caves del primo capitolo di TR.