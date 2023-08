Tomb Raider, il reveal del nuovo gioco sarebbe vicino

Tomb Raider è una delle serie più celebri della storia dei videogiochi, riceverà prossimamente un nuovo capitolo con protagonista - immaginiamo - Lara Croft.

L’ultimo Shadow of the Tomb Raider (che potete ancora recuperare su Amazon) è stato l'epilogo della cosiddetta trilogia reboot, ma non della saga nella sua interezza.

Crystal Dynamics ha infatti da tempo confermato in veste ufficiale di essere al lavoro su un nuovo Tomb Raider in Unreal Engine 5.

Ora, dopo che in molti hanno temuto per le sorti del nuovo gioco dopo la ristrutturazione interna di Embracer Group, sembra proprio che il reveal del ritorno di Lara non sia troppo lontano.

Come riportato anche da GamesRadar, il sito web di Tomb Raider è stato appena aggiornato e i fan hanno preso ciò come un segno che il prossimo capitolo della serie sta per essere svelato.

Se visitate il sito ufficiale di TR, vi troverete di fronte a una pagina che vi invita a iscrivervi per essere tra i primi a ricevere le "ultime notizie riguardanti il franchise di Tomb Raider".

Questo include informazioni su "ricompense, esclusive, merch, uscite e altro ancora".

Sebbene non sia raro che i siti vengano sottoposti ad aggiornamenti di tanto in tanto, l'accenno a nuove informazioni ha fatto nascere tra i fan la speculazione che Crystal Dynamics si stia effettivamente preparando a rivelare il prossimo gioco di Tomb Raider.

Non ci resta quindi che attendere buone nuove con le dita incrociate (e le doppie pistole ben salde nelle mani).

Nell’attesa, la serie TV dedicata a Lara Croft e prodotta da Amazon punta ad essere un progetto davvero importante, ispirato addirittura all’universo condiviso Marvel.

Ma non solo: un fan sta attualmente lavorando a un remake retrò di Tomb Raider: Legend, ispirato ai primi capitoli della serie a 32-bit.

Infine, qualcun altro ha di recente rispolverato anche il primissimo capitolo uscito su PS One, PC e Saturn, rendendolo ancora più bello da vedere.