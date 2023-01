Tomb Raider, la serie TV di Amazon prenderà ispirazione dai film Marvel

Anche Tomb Raider avrà la sua serie TV, prodotta da Amazon, che ha progetti ambiziosi perché vuole creare un progetto in stile Marvel.

Dopo la spinta dell’ultima trilogia videoludica, che trovate sempre su… Amazon, Lara Croft tornerà in TV dopo essere sbarcata di recente al cinema.

L’annuncio è arrivato alla fine della scorsa settimana, senza ulteriori dettagli per quanto riguarda la produzione.

Che, probabilmente, arriverà con un ottimo tempismo per spingere anche il nuovo videogioco della serie, che sarà il primo completamente next-gen.

Il successo di prodotti come The Last of Us di HBO che si è guadagnato anche una seconda stagione deve aver convinto molti produttori, tra cui Amazon, perché la serie TV di Tomb Raider sarà il tassello di qualcosa di più importante.

Come riporta Hollywood Reporter, infatti, la serie appena annunciata sarà parte di un potenziale universo condiviso come quello che ha costruito Marvel in tutti questi anni.

L’idea è quella di costruire un mondo di Tomb Raider con il videogioco, la serie TV e il film tutti interconnessi.

Una fonte a conoscenza del progetto lo ha descritto come uno dei più grandi impegni di Amazon dopo Il Signore degli Anelli. In confronto, si stima che Amazon abbia speso $250 milioni solo per i diritti de Il Signore degli Anelli, con quell’accordo che copre uno show di più stagioni e spin-off.

La dj2 Entertainment di Johnson ha messo insieme l’accordo per la serie anime di Tomb Raider su Netflix, che includeva due stagioni. La società ha passato l’ultimo anno a elaborare i diritti sulla proprietà, mentre l’anno scorso Crystal Dynamics ha ripreso il controllo dei diritti sui giochi della serie dopo che Embracer ha completato l’acquisizione delle risorse di Square Enix.

In precedenza, nel dicembre 2022, Amazon aveva anche confermato che avrebbe creato una serie televisiva basata sul franchise di God of War di PlayStation, che secondo quanto riferito sarà fedele al materiale originale

Vedremo cosa succederà al cinema per quanto riguarda Lara Croft, visto che Alicia Vikander ha già dichiarato che non riprenderà più il ruolo dell’archeologa.