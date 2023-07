La serie di Horizon è solo all'inizio, ci sono 16 piani in cantiere

La serie di Horizon è stata una delle creazioni più importanti di PlayStation e, a quanto pare, non si fermerà molto presto.

Dopo l'arrivo del sequel Forbbiden West, che trovate ovviamente per PlayStation 5 su Amazon, il mondo di Aloy comincerà ad espandersi ulteriormente.

Advertisement

Lo ha fatto creando la prima esclusiva di PlayStation VR 2, ovvero Call of the Mountain, che racconta una storia differente nel mondo di Horizon.

E lo farà in futuro anche con la serie TV dedicata che, per quanto ne sappiamo ora, sarà estremamente fedele ai videogiochi originali.

Ma non è finita qui, perché Guerrilla ha davvero intenzione di fare le cose in grande con il suo franchise.

Come riporta Gamesradar, il team di sviluppo ha affermato che la serie di Horizon continuerà "per molto tempo" e ci sono 16 "piani" in progettazione.

È infatti confermato che le avventure di Aloy continueranno con un nuovo capitolo, quindi ci sarà almeno un Horizon 3 prima o poi.

La cui storia era stata anche scoperta all'interno di Burning Shores, l'ultimo DLC in cui alcuni fan aveva scoperto dei dettagli particolari.

Ma Jan-Bard van Beek, director di Guerrilla, ha lasciato intendere che le cose non finiranno affatto con un terzo capitolo. «Lo continueremo per molto tempo», ha dichiarato il director in una recente intervista.

I suddetti 16 piani menzionati non sono tutti ovviamente dei videogiochi, ma delle idee e progetti che amplieranno il franchise in qualche modo. Non è nemmeno detto che tutti verranno attivati, ma sicuramente ci dà la dimostrazione della volontà di Guerrilla di non voler abbandonare Aloy molto presto.

Tra questi c'è anche il videogioco multiplayer nel mondo di Horizon, che van Beek descrive come una grande sfida, «un altro enorme cambiamento per lo studio, quasi allo stesso livello del primo Horizon.»

Dopo il successo di Forbidden West, quindi, vedremo come si evolverà il mondo di Aloy. Intanto all'interno del mondo di gioco è arrivato anche il memoriale a Lance Reddick, l'attore scomparso poco tempo fa che aveva interpetato Sylens.