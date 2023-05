Horizon Forbidden West è stato un flop? Arriva la risposta (e si parla di Horizon 3)

Nell'ambito di un post celebrativo sul PlayStation Blog dedicato al 20imo anniversario di Guerrilla Games, il team first-party ha annunciato che Horizon Forbidden West ha venduto 8,4 milioni di unità al 16 aprile 2023.

I fan che hanno apprezzato l'ultima avventura di Aloy che trovate su Amazon saranno felici di sapere che il gioco si è rivelato essere un successo, scongiurando il pericolo flop.

Questo dato si riferisce esclusivamente alle vendite di PS5 e PS4 e non tiene conto dei download da PS Plus Extra.

In totale - includendo l'originale Horizon Zero Dawn e anche Horizon Call of the Mountain - il franchise ha venduto 32,7 milioni di copie, compresi i download riscatti da PS Plus e Play At Home.

Questo traguardo di vendite fa di Horizon Forbidden West uno dei giochi più venduti di PS5, battendosela infatti con titoli del calibro di God of War Ragnarok e Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

«Tutto sommato, si tratta di un traguardo che non avremmo mai immaginato possibile vent'anni fa, quando abbiamo iniziato a creare giochi», ha dichiarato il direttore dello studio Jan-Bart van Beek.

La versione per PS5 del gioco ha da poco ricevuto un'espansione davvero corposa, Burning Shores, quindi le vendite del gioco base dovrebbero ricevere una ulteriore spinta nel prossimo futuro.

Beek prosegue: «L'accoglienza è stata sbalorditiva e siamo grati alla comunità per il continuo amore e supporto al franchise. Noi di Guerrilla ci sentiamo fortunati a testimoniare questo sostegno ogni giorno: condividiamo le fanart della comunità e i cosplay. Voglio che tutti voi sappiate che siamo completamente sbalorditi dal vostro entusiasmo».

Sempre Beek ha poi lasciato la porta aperta al terzo capitolo: «La sua ultima missione la porta tra le rovine di Los Angeles in Horizon Forbidden West: Burning Shores, e non vediamo l'ora che scopriate dove andrà la prossima volta».

Del resto, Horizon 3 potrebbe chiudere la trilogia, con un compianto personaggio centrale.

Restando in tema, pochi mesi fa è uscito anche lo spin-off per PSVR 2, Horizon Call of The Mountain: avete letto la nostra recensione?

Ma non solo: la resa delle nuvole del nuovo DLC di Forbidden West ha riscosso molti apprezzamenti da parte dei fan.