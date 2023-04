Horizon, la saga continuerà con «la prossima avventura di Aloy»

Da pochi giorni è stato rilasciato il primo DLC dedicato a Horizon Forbidden West, ovvero Burning Shores, disponibile in esclusiva su console PlayStation 5.

I giocatori che hanno apprezzato l'ultima avventura di Aloy che trovate su Amazon non vedevano l’ora di mettere le mani sul contenuto scaricabile aggiuntivo.

Il DLC, che ha saltato la generazione di PS4 sembra in ogni caso aver messo d’accordo i fan.

Ora, dopo che è emerso che un particolare dettaglio della storia ha deciso di andare incontro alla comunità LGBTQ+, è già tempo di pensare al prossimo capitolo.

Se già il finale di Burning Shores lasciava la porta aperta a un eventuale Horizon 3, a quanto pare ora è arrivata un'ulteriore conferma.

Come riportato anche da GamesRadar, Guerrilla Games ha anticipato il futuro della serie rivelando che «la prossima avventura di Aloy» e un «emozionante progetto online» sono in arrivo.

Il 24 aprile Guerrilla Games ha annunciato che la director dello studio Angie Smets avrebbe lasciato l'azienda dopo 20 anni. per un nuovo ruolo presso PlayStation Studios.

Nell'annuncio della società, è stato rivelato che i nuovi responsabili dello studio (tra cui Joel Eschler, Hella Schmidt e Jan-Bart van Beek) «guideranno Guerrilla verso un futuro brillante, espandendo il mondo di Horizon con la prossima avventura di Aloy e il nostro emozionante progetto online».

Sebbene non si parli esplicitamente di cosa tratterà la prossima avventura di Aloy, la dichiarazione si sforza di differenziare questo progetto da quello online, il che sembra essere un riferimento al vociferato MMO di Horizon, nato - pare - tra la collaborazione di Sony con lo studio sudcoreano NCSoft.

È possibile che la prossima avventura della storia di Aloy sia di fatto un vero terzo capitolo del franchise di Horizon. Se così fosse, probabilmente non vedremo un annuncio ufficiale prima di qualche anno, visto che solo pochi mesi fa è uscito anche lo spin-off per PSVR 2, Horizon Call of The Mountain (avete letto la nostra recensione?).

Restando in tema, la resa delle nuvole del nuovo DLC di Horizon Forbidden West sta riscuotendo molti apprezzamenti da parte dei fan.

Infine, parlando di curiosità, avete visto che un fan ha realizzato una versione 2D delle avventure di Aloy realmente affascinante?