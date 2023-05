Horizon 3 è "nascosto" in Burning Shores

Horizon Forbidden West è stato un successo (anche grazie al suo DLC), ma a quanto pare è il momento di pensare al prossimo Horizon 3, ancora privo di titolo ufficiale.

I fan che hanno apprezzato l'ultima avventura di Aloy che trovate su Amazon saranno felici di sapere che il gioco avrà quasi certamente un sequel.

Del resto, Horizon 3 potrebbe chiudere la trilogia, con un compianto personaggio centrale.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, lo sviluppatore Guerrilla Games ha lasciato intendere che degli indizi sul terzo capitolo si nascondono proprio nel DLC Burning Shores.

Interrogato da VGC sul prossimo capitolo di Aloy, McCaw ha risposto: «In realtà c'è del materiale a riguardo in Burning Shores. Abbiamo cercato di fare qualche accenno, soprattutto nell'epilogo».

Chiaramente desideroso che i fan giungano alle proprie conclusioni sulla direzione che prenderà la serie, McCaw non è entrato nei dettagli.

Ha invece dichiarato quanto il team sia entusiasta di ciò che verrà. «Siamo entusiasti di intraprendere il prossimo capitolo e che il pubblico venga con noi. Sarà molto divertente».

Di recente, anche il direttore dello studio Jan-Bart van Beek ha lasciato la porta aperta al terzo capitolo: «La sua ultima missione la porta tra le rovine di Los Angeles in Horizon Forbidden West: Burning Shores, e non vediamo l'ora che scopriate dove andrà la prossima volta».

Visto l'enorme successo di Horizon Zero Dawn e Forbidden West, un altro capitolo della serie principale sembra praticamente scontato, grazie anche al fatto che il numero di copie vendute dal franchise ha poco toccato una cifra realmente sorprendente.

Come saprete, infatti, Forbidden West è uno dei giochi più venduti di PS5, battendosela infatti con titoli del calibro di God of War Ragnarok.

Restando in tema, pochi mesi fa è uscito anche lo spin-off per PSVR 2, Horizon Call of The Mountain: avete letto la nostra recensione?

Ma non solo: la resa delle nuvole del nuovo DLC di Forbidden West ha riscosso molti apprezzamenti da parte dei fan.