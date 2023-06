Ora Lance Reddick ha un memoriale in Horizon Forbidden West

Lance Reddick è venuto a mancare lo scorso marzo e, dopo la celebrazione generale, arriva anche la consacrazione all'interno di uno degli ultimi videogiochi in cui è comparso, ovvero Horizon Forbidden West.

Il suo personaggio, Sylens, era già apparso in Zero Dawn (che trovate sempre su Amazon) ma nel sequel è tornato ovviamente con la sua nuova storia.

Per questo la sua scomparsa il 17 marzo scorso è stata accolta con enorme tristezza soprattutto dai videogiocatori, visto che la grandissima carriera di Reddick ha toccato anche il nostro medium.

Guerrilla si è unita al ricordo generale per Lance Reddick per via del legame lavorativo e personale che ha legato l'attore a Horizon, e ora lo celebra anche dentro il videogioco stesso.

Il team di sviluppo ha infatto creato un memoriale legato all'attore, all'interno di Horizon Forbidden West.

Sebbene non sia stato ufficialmente menzionato nelle note sulla patch per l'ultimo aggiornamento del gioco, Guerrilla ha confermato l'aggiunta dell'omaggio in-game a Lance Reddick (come riporta VGC).

Nella condivisione su Twitter, Guerrilla ha pubblicato una nota per informare i giocatori dell'esistenza del memoriale:

«In onore di Lance Reddick, abbiamo creato un memoriale per commemorare il profondo impatto che ha avuto su tutti noi. Grazie, Lance, per tutto ciò che hai apportato al ruolo di Sylens: la tua serietà, energia, saggezza e altro ancora. Un talento e un amico incomparabili. Ci manchi terribilmente.»

Il memoriale può essere trovato nell'espansione Burning Shores, pubblicata lo scorso aprile.

L'espansione ha anche degli altri riferimenti per il futuro di Horizon, visto che ci sono indizi per l'eventuale terzo capitolo della saga.

Lance Reddick rimarrà sempre nei nostri pensieri e, come magra consolazione, sappiamo già che tornerà in altri videogiochi.

In Destiny 2, dove interpretava il comandante Zavala, oltre al prossimo Hellboy, per cui ha doppiato un personaggio.