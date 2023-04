God of War e Horizon, le serie TV saranno "rispettose" come The Last of Us HBO

Dopo l'enorme successo della serie TV di The Last of Us di HBO, i fan sono ora in attesa dello show dedicato a God of War prodotto da Amazon Prime Video.

Il titolo d’azione e d’avventura di Santa Monica Studio, il cui ultimo capitolo è disponibile anche su Amazon a ottimo prezzo, diventerà infatti una serie con attori in carne e ossa.

Advertisement

Advertisement

Mesi fa, Cory Barlog ha spiegato che la pressione è alta per quanto riguarda l'adattamento e che la "colpa" di tutto ciò è proprio di The Last of Us.

Anche Horizon riceverà un trattamento sul piccolo schermo, in quanto sarà adattato in una serie televisiva prodotta da Netflix.

Parlando al podcast ufficiale di PlayStation (via Gaming Bible), il produttore dello show, Asad Qizilbash, ha dichiarato: «La stessa cura e formula che abbiamo usato per The Last of Us, la applicheremo per Horizon e God of War».

Qizilbash ha poi aggiunto: «Racconteremo la storia del gioco perché possiamo, perché è uno show, abbiamo il tempo per farlo, abbiamo gli episodi per poterlo fare... Avrete la storia del gioco, ma troveremo anche le opportunità per andare più lontano ed esplorare altri personaggi e fare più worldbuilding».

Si tratta di una notizia incoraggiante, dato che The Last of Us è stato molto apprezzato sia dalla critica che dal pubblico in primis per la sua fedeltà al materiale di partenza. Molte scene e linee di dialogo dello show sono state essenzialmente estratte dal gioco e inserite in un formato live-action, il che ha avuto una grande risonanza tra i fan che hanno imparato ad amare i personaggi.

Per serie come God of War e Horizon, uno show televisivo sarebbe il modo perfetto per espandere i rispettivi universi e approfondire alcuni dei loro protagonisti.

Parlando dello show sul Dio della Guerra, sono stati inoltre già annunciati gli showrunner e i writer della serie.

L'attesa continua, quindi, anche se non sappiamo ancora chi saranno gli interpreti principali (anche se il "vero" Kratos si è già candidato, a tal proposito).