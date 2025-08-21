Avatar di Ospite Net_Agent #373 0
Jason Schreirer ha già sentenziato che è stato rinviato internamente al 2027 (quindi è vero)
Se l’industria dei videogiochi non torna a produrre idee e a contenere i costi, la caduta sarà sempre più rovinosa.
Noi NON sappiamo le dinamiche che ci sono dietro,inutile stare a sparare sentenze.E’ probabile che il progetto abbia avuto vari tipo di difficolta’.
aspetta il report di Schreirer allora, che ci sarà da ridere.
