La democrazia di Helldivers 2 potrebbe arrivare su Xbox

Helldivers 2 è una delle sorprese del 2024, indubbiamente, e il lancio dello shooter su PS5 e PC è andato benissimo su entrambe le piattaforme, con tutto quello che ne consegue, ma la release su Xbox è rimasta nell'ombra.

Un videogioco del genere gioverebbe moltissimo di una platea sempre più ampia su molte piattaforme. Curiosamente sono stati gli stessi utenti PS5 a chiedere a gran voce che Helldivers 2 potesse arrivare anche su Xbox.

E tutto questo mentre la community di giocatori Xbox ha avviato l'ovvia e prevedibile petizione, che non ha portato a niente ovviamente, mentre anche Phil Spencer dalla sua ha detto che Helldivers 2 sulla piattaforma da gaming di Microsoft farebbe bene a tutti.

All'inizio dell'anno, Spencer dichiarò:

«Devo dire che quando guardo un gioco come Helldivers 2 - ed è un gioco fantastico, complimenti al team che lo ha spedito su PC e PlayStation - non sono sicuro se ciò aiuti il settore non essendo su Xbox»

Le cose potrebbero cambiare, però, perché sembra che PlayStation, Arrowhead e Xbox abbiano cominciato a dialogare in questo senso.

Come riporta uno degli insider di Xbox Era nella più recente puntata del podcast, sembra che PlayStation abbia avviato le trattative per portare Helldivers 2 su Xbox.

Si tratta ovviamente di una indiscrezione, e nel caso fosse vera si tratta comunque di una fase iniziale delle trattative, pertanto Helldivers 2 arriverebbe in ogni caso tra un po' di tempo su piattaforme Xbox.

Tuttavia bisogna dire che è molto credibile che lo shooter possa arrivare su Xbox, perché i tempi sono decisamente cambiati.

Basti vedere a quanto Sea of Thieves abbia giovato dall'annuncio dell'arrivo su PS5, così come le esclusive PlayStation su PC e il loro andamento più che positivo.

