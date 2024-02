Helldivers 2 non è su Xbox e ciò «non aiuta il settore»

Mentre Microsoft ha deciso di lanciare almeno 4 delle sue esclusive Xbox sulle console rivali, il boss della compagnia Phil Spencer ha riflettuto sul recente successo di Sony, che ha lanciato lo sparatutto online multipiattaforma Helldivers 2 su PC e PlayStation 5.

Sia l'edizione PS5 (che trovate su Amazon) che quella PC, unite a un prezzo di lancio basso, si sono rivelate un successo.

Del resto, parliamo di un gioco che sta ricevendo aggiornamenti costanti, quindi il suo ciclo di vita non sarà breve.

Ora, come riportato anche da Eurogamer, Spencer ha deciso di parlare del gioco e dell'eventualità remota che arrivi su Xbox.

«Devo dire che quando guardo un gioco come Helldivers 2 - ed è un gioco fantastico, complimenti al team che lo ha spedito su PC e PlayStation - non sono sicuro se ciò aiuti il settore non essendo su Xbox», ha detto Spencer a Game File.

Nel corso del podcast di aggiornamento sulle attività di Xbox di ieri sera, Spencer ha ulteriormente sottolineato come, a suo avviso, l'esclusività della piattaforma sia una parte sempre più ridotta del settore dei videogiochi.

È un argomento di cui Xbox ha discusso anche l'anno scorso con la Federal Trade Commission statunitense, quando Spencer ha spiegato come i lanci di grandi esclusive per console non facciano altro che far vacillare l'ago delle tendenze di vendita delle console PlayStation e Xbox a lungo termine.

«Sono fermamente convinto che nei prossimi cinque-dieci anni i giochi esclusivi, ovvero i giochi che sono esclusivi per un solo hardware, saranno una parte sempre più piccola dell'industria», ha dichiarato ieri sera Spencer, sottolineando che la maggior parte dei giochi verrà lanciata su un mix di console e PC, oltre che su dispositivi mobile in tutto il settore.

Sony lancia già la maggior parte dei suoi giochi first-party su PC, anche se non in contemporanea con le versioni per PlayStation, lasciando Nintendo come unica grande esclusa.

Forse non è una sorpresa, ma parlando con Game File, Spencer ha detto di non aspettarsi che l'imminente lancio di quattro giochi Xbox da parte di Microsoft su PlayStation e Nintendo Switch significhi una mossa reciproca.

«Per me non si tratta di una sorta di sistema di baratto», ha concluso Spencer. «Lo stiamo facendo per il bene dell'attività di Xbox».

Ieri sera, Microsoft ha anche dichiarato che la prossima Xbox offrirà il più grande salto tecnico mai visto in una generazione di hardware.