Al via la petizione per Helldivers 2 su Xbox

Sony ha da poco lanciato lo sparatutto online multipiattaforma Helldivers 2 su PC e PlayStation 5, il quale si sta rivelando un successo notevole.

Sia l'edizione PS5 (che trovate su Amazon) che quella PC, unite a un prezzo di lancio basso, stanno infatti facendo man bassa di giocatori.

Advertisement

Nella nostra recensione vi abbiamo del resto spiegato che «Helldivers 2 è "solo" un divertente sparatutto multigiocatore palesemente ispirato a Starship Troopers. E troppo male non è.»

Alcuni giorni fa, Phil Spencer ha deciso di parlare del gioco e dell'eventualità remota che arrivi su Xbox, tanto che ora è stata aperta una vera e propria petizione dei fan.

Come riportato anche da PushSquare, infatti, i fan di Xbox hanno lanciato una petizione diretta a PlayStation per cercare di convincerli a portare lo sparatutto cooperativo su Xbox Series X|S.

Finora sono state raccolte quasi 23mila firme e la petizione afferma che «preannuncia l'arrivo di un franchise amato su nuove piattaforme» e «rappresenta un potenziale punto di svolta nella console war in corso».

Sulla base della sua inaspettata popolarità sin dall'uscita - con i giocatori contemporanei su PC che questo fine settimana hanno superato i picchi di giochi come Destiny 2 e Starfield - il suggerimento di Helldivers 2 su Xbox è tutto incentrato sullo smantellamento della console war in quanto «abbraccia una visione del gioco che celebra la diversità e la collaborazione tra le piattaforme».

La petizione prosegue: «Rendendo Helldivers 2 disponibile per i giocatori di Xbox, PlayStation può fare un passo coraggioso verso l'abbattimento delle barriere che hanno a lungo diviso la comunità dei videogiocatori».

La petizione (qui) è stata lanciata in seguito ai commenti di Spencer in un'intervista dopo l'annuncio che quattro giochi Xbox arriveranno su altre piattaforme.

Naturalmente, questa petizione non farà cambiare idea a Sony sulle sue piattaforme di destinazione del gioco, com'è giusto che sia.

Restando in tema, il CEO di Arrowhead ha spiegato che Helldivers 2 non avrà mai alcuna modalità PvP per limitare il più possibile la tossicità online.