Giochi PlayStation su PC: la lista completa (e come stanno andando?)

Da ormai diverso tempo, Sony ha reso chiaro di avere intenzione di rendere le sue produzioni dei multipiattaforma: i giochi prodotti dai PlayStation Studios (ma anche alcuni second party) vengono così affidati all'apposita etichetta di pubblicazione PlayStation PC, che si occupa di farli uscire sugli store digitali per computer, in modo che possano raccogliere ulteriori giocatori.

Di recente, questa strategia si è fatta sempre più intensiva e, con anche il grande successo di Helldivers II, è evidente come PlayStation possa trovare delle entrate importanti anche dai giocatori PC. Una strategia, peraltro, che è quasi timida rispetto a quella di Microsoft, che porta i giochi Xbox direttamente su console "concorrenti" come Nintendo Switch e PlayStation 5 (dove peraltro ottengono ottimi riscontri, apprendiamo).

Abbiamo quindi deciso di fare il punto su tutti i giochi PlayStation arrivati su PC pubblicato dall'etichetta proprietaria di Sony: trovate la lista qui di seguito.

Tutti i giochi PlayStation su PC

Disponibili

Days Gone (S0ny Bend)

(S0ny Bend) Predator: Hunting Grounds (IllFonic)

(IllFonic) Horizon: Zero Dawn (Guerrilla Games)

(Guerrilla Games) Sackboy: Una Grande Avventura (Sumo Digital)

(Sumo Digital) Returnal (Housemarque)

(Housemarque) Destiny 2: Lighfall (Bungie)

(Bungie) Helldivers (Arrowhead)

(Arrowhead) Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

(Insomniac Games) Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri (Naughty Dog)

(Naughty Dog) Marvel's Spider-Man Remastered (Insomniac Games)

(Insomniac Games) God of War (Sony Santa Monica)

(Sony Santa Monica) Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games)

(Insomniac Games) The Last of Us - Parte I (Naughty Dog)

(Naughty Dog) Horizon: Forbidden West (Guerrilla Games)

(Guerrilla Games) Helldivers II (Arrowhead)

In arrivo

Destiny 2: The Final Shape (Bungie) - 4 giugno 2024

(Bungie) - 4 giugno 2024 Ghost of Tsushima (Sucker Punch) - 16 maggio 2024

Nella lista non è incluso Death Stranding che, pur essendo un second party su PS4/PS5, su PC è stato pubblicato come titolo indipendente da Sony, sotto etichetta di 505 Games.

Come sono andati i giochi PlayStation su PC?

Ora che sappiamo quali sono i giochi, è interessante vedere come stanno andando e che risultati stanno ottenendo, per capire che tipo di accoglienza gli viene riservata dagli utenti PC.

Abbiamo quindi deciso di raccogliere i dati proposti da SteamDB in merito alle copie dei singoli giochi su Steam (ma quasi tutti, a eccezione solo di Helldivers II, sono disponibili anche su Epic Games Store).

Il dato preso come riferimento è il picco massimo di giocatori registrato su Steam, che può darci un'idea di quanto calorosa sia stata l'accoglienza degli utenti.

Gioco Picco di giocatori Quando c'è stato il picco Days Gone 27.450 3 anni fa Predator: Hunting Grounds 1.504 2 anni fa Horizon: Zero Dawn 56.557 4 anni fa Sackboy: Una Grande Avventura 610 2 anni fa Returnal 6.691 14 mesi fa Helldivers 6.744 7 anni fa Ratchet & Clank: Rift Apart 8.757 9 mesi fa Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri 10.851 2 anni fa Marvel's Spider-Man Remastered 66.436 2 anni fa God of War 73.529 2 anni fa Marvel' Spider-Man Miles Morales 13.539 17 mesi fa The Last of Us - Parte I 36.496 13 mesi fa Horizon Forbidden West 40.462 27 giorni fa Helldivers II 458.709 2 mesi fa

Come potete vedere, per ora non ci sono dubbi che quello con l'accoglienza più calda in assoluto sia stato proprio Helldivers II, con un picco sopra i 450mila giocatori.

Per confronto, il picco di Destiny 2 è stato di 316mila circa — ma non rientra in questa chart perché il gioco è pubblicato direttamente da Bungie, che peraltro all'epoca non era parte di PlayStation.

Non sorprende la buona accoglienza per titoli come God of War e Marvel's Spider-Man Remastered, vista la popolarità di questi brand. Più freddo, rispetto alle grandi produzioni con nomi di richiamo, il movimento intorno a produzioni come Returnal e Sackboy: Una Grande Avventura.

Vedremo come proseguirà in futuro questa strategia e quale sarà l'accoglienza riservata ai prossimi giochi PlayStation su PC.