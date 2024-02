Helldivers 2, anche chi gioca su PS5 vuole che esca su Xbox

Helldivers 2 si è ormai dimostrato uno dei fenomeni videoludici più sorprendenti di questo inizio 2024: uno sparatutto cooperativo che, con una parodia della guerra, sta ironicamente riuscendo temporaneamente a garantire una tregua alle console war scatenate da molti utenti sui social.

L'esclusiva PlayStation è infatti giocabile soltanto su PC e PS5 (trovate la versione console su Amazon) ed è stata proprio l'uscita in contemporanea di queste edizioni a garantire un successo così inaspettato ed esplosivo.

Un fenomeno multiplayer così sorprendente da aver perfino spinto Phil Spencer a desiderarne un'uscita su Xbox, al punto da fargli dire che l'esclusività non aiuta il settore.

Parole che hanno ovviamente scatenato l'inevitabile petizione online degli utenti, ma che sorprendentemente sta venendo supportata perfino da numerosi utenti su PS5: molti giocatori vogliono infatti che più persone possibili possano unirsi alla "lotta per la democrazia", a prescindere dalle piattaforme utilizzate.

Sui social media si stanno diffondendo diversi post divertenti in cui i giocatori di Helldivers 2 stanno supportando la campagna a favore di Xbox, inclusi anche alcuni meme emersi su piattaforme come TikTok nelle ultime ore.

Un fenomeno decisamente sorprendente, considerando che è davvero raro che i giocatori su PlayStation possano mettere da parte la console war e dichiararsi pronti a rinunciare a un'esclusiva.

Insomma, forse non è il capolavoro che molti giocatori stanno gridando ai quattro venti, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, ma è innegabile che la produzione di Arrowhead stia davvero riuscendo a unire tantissimi utenti, tutti coinvolti in un'unica battaglia per "la democrazia".

Chissà se il supporto degli utenti spingerà Sony a fare marcia indietro e prendere in considerazione un'uscita su Xbox: ipotesi che non vi nascondiamo essere molto difficile, considerata la strategia della casa di PlayStation, ma chissà che in futuro non venga presa in considerazione.