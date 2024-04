Guardando ai numeri, Sea of Thieves non aveva bisogno di PS5

Sea of Thieves sta salpando sui mari della nuova strategia di Xbox, sbarcando sui moli di PlayStation tra pochissimo essendo una delle esclusive Microsoft che arriveranno su PS5. Tuttavia, stando ai numeri resi noti di recente, forse il titolo di Rare non aveva bisogno della popolarità della console nipponica.

Con la popolarità innata spinta dai venti di Xbox Game Pass (potete abbonarvi tramite Amazon), il videogioco piratesco di Rare ha sempre avuto una grandissima community di appassionati, effettivamente.

Tuttavia, come riporta la stessa Rare in un comunicato, la serie ha raggiunto un nuovo record di giocatori totali: 40 milioni di avventurieri dei mari.

«40 milioni di giocatori su Xbox, Windows 10 e Steam sono un traguardo straordinario di cui poter parlare», spiega il team di sviluppo tramite la voce di Joe Neate, produtture esecutivo di Rare.

Mentre Neate ringrazia calorosamente la community, definita come il cuore di Sea of Thieves, Neate annuncia il grande traguardo a pochi giorni dall'arrivo della versione PS5 del gioco:

«Voglio anche cogliere l’occasione per ringraziare di cuore il team, che ha lavorato così duramente per fornire oltre un centinaio di aggiornamenti gratuiti dal lancio e ha molte più emozioni e innovazioni all’orizzonte. [...] Sono anche entusiasta di espandere ulteriormente la nostra community, dato che mancano solo pochi giorni al lancio su PlayStation 5 e all’introduzione di una pletora di pirati completamente nuova nel nostro mondo condiviso. La positività e l'entusiasmo che sono emersi dalla nostra Closed Beta sono stati contagiosi e non vedo l'ora che arrivino altri volti nuovi a partire dalla prossima settimana.»