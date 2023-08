Jamie Dornan ha quasi interpretato Nathan Drake in Uncharted

Uncharted è la celebre serie PlayStation e Naughty Dog, purtroppo silente ormai da diverso tempo, ad eccezione di un film live action.

Il giovane Nathan Drake, protagonista della saga di videogiochi che trovate anche su Amazon, è stato interpretato da Tom Holland, ovvero lo Spider-Man dell'MCU.

L'uscita di Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri ha fatto salire l'hype (qui trovate la nostra recensione), ma di un quinto capitolo al momento nemmeno l'ombra.

Ora, dopo che si è iniziato a fantasticare sul sequel del film, l'attore Jamie Dornan (50 sfumature di grigio) ha rivelato di aver fatto un provino per Nathan Drake di Uncharted anni prima di Holland, ammettendo di essere stato davvero vicino a interpretare l'icona PlayStation.

«Ricordo di aver fatto un provino per Uncharted anni fa, quando stavano per realizzarlo con un altro regista», ha detto Dornan al podcast Happy Sad Confused (via GamesRadar).

«È andato bene e c'è stato un momento in cui sembrava che forse avrei ottenuto la parte», ha aggiunto «Poi tutto è passato in sordina e l'idea si è persa, il regista ha rinunciato».

«Quando ho saputo che l'avrebbero rifatto mi sono detto: 'Oh, fantastico', ma ormai sei troppo vecchio. Lo sta facendo Tom Holland, che ha la metà dei tuoi anni», ha ricordato Dornan.

Insomma, se il primo capitolo ha avuto successo anche per sequenze come quella dell'aereo cargo giocata in Uncharted 3, a quanto pare Nathan avrebbe potuto avere un volto ben diverso.

Ricordiamo in ogni caso che Ruben Fleischer e Holland potrebbero presto lavorare nuovamente insieme nel film dedicato a Jak e Daxter.

Infine, parlando della saga di videogiochi di Uncharted, avete letto che nei piani vi era anche uno spin-off con un giovane Sully come protagonista?