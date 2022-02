Uncharted, un prequel sul giovane Sully era nei piani

L’uscita di Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri su PS5 ha sicuramente riacceso la voglia di avventure, tanto che in molti si domandano se Uncharted 5 vedrà mai la luce.

Le avventure di Nathan Drake sono infatti tra i titoli più rappresentativi tra quelli targati PlayStation, tanto che da anni si specula su un suo eventuale ritorno.

Se del resto tra pochissimi giorni sarà il turno del live-action dedicato alla saga con Tom Holland nei panni del protagonista, i giocatori vogliono riprendere il pad in mano.

Ora, dopo le prime conferme ufficiose circa il fatto che un quinto Uncharted non è escludere, arrivano ora altre news circa un capitolo con Sully come personaggio principale.

Come riportato anche dai colleghi di VGC, parlando a Sacred Symbols+, il director di Bend Studio Jeff Ross ha discusso di come – dopo la decisione di Sony di non dare il via libera a un sequel di Days Gone – il team ha iniziato a teorizzare giochi con altre IP Sony, tra cui Uncharted.

«Un Victor Sullivan all’età di 25 anni, in un epoca fissata attorno al 1976» ha rivelato Ross, interrogato sull’argomento.

«Ha lasciato la Marina per motivi tutti suoi, ho pensato che vedendolo giovane e cercando di trovare la sua strada in questo mondo, è passato dal tentativo di essere un soldato o un militare a quello di andare per le strade e diventare un truffatore.»

Ross ha rivelato che il “suo” Sully avrebbe evocato il James Bond interpretato da Sean Connery: «Un giovane e affascinante Victor Sullivan, per me, sarebbe stato come Sean Connery.»

Il director ha anche menzionato che film come Joker e C’era una volta a… Hollywood, più che altro imitandone in qualche modo il look anni ’70 o poco dopo.

Ross ha anche sottolineato che il nuovo gioco avrebbe detto no a un gran numero di sequenze da shooter, pur non volendo offrire di fatto un primo Uncharted in cui il giocatore non spara a nessuno.

Jeff Ross e Sony Bend avevano già lavorato con l’IP di Uncharted con Uncharted Golden Abyss, uscito dnel 2011 per PlayStation Vita.

Nel frattempo potete godervi il nuovo pacchetto dedicato alla saga arrivato da pochi giorni, di cui vi abbiamo parlato di recente nella nostra recensione.