Jak and Daxter torneranno davvero, al cinema, dal regista di Uncharted

Quella di Jak and Daxter è una delle saghe Naughty Dog che i fan non hanno mai dimenticato, sebbene la casa di sviluppo americana non ha mai voluto realizzare un nuovo capitolo.

Il dinamico duo è infatti assente da moltissimi anni, sebbene gli appassionati ricordano con particolare affetto proprio Jak and Daxter The Precursor Legacy, il primo capitolo uscito nel 2001.

I Naughty Dog non sembrano però essersi dimenticati delle due icone platform, visto e considerato che hanno anche deciso di festeggiare i loro primi 20 anni.

Ora, dopo che l’attore Tom Holland – protagonista del prossimo film di Uncharted – ha espresso il desiderio di “riportare in vita” Jak e Daxter, sembra proprio che ora sia arrivata una conferma pressoché ufficiale del progetto cinematografico in sviluppo.

Come riportato da GameSpot, Ruben Fleischer – ossia proprio il regista del film di Uncharted con Holland e Mark Wahlberg – ha rivelato di voler realizzare al più presto un film su Jak and Daxter.

«Sto lavorando a una versione di Jak and Daxter per PlayStation, penso che sarà davvero bello portarli in vita», ha spiegato Fleischer a Digital Trends, non rivelando purtroppo nessun’altra informazione.

Holland, giorni fa, aveva però “scherzato” sulla cosa, immaginando che lo studio cinematografico A24 – casa di produzione di pellicole adulte come Uncut Gems, Midsommar, e The Green Knight – possa occuparsene.

Lo Spider-Man dell’MCU ha inoltre espresso il desiderio di interpretare proprio Jak, per una versione live-action di Jak e Daxter «davvero strana».

Staremo a vedere se il progetto verrà confermato da PlayStation Studios o Sony Pictures, magari con qualche dettaglio in più su trama e cast.

Ricordiamo in ogni caso che film di Uncharted, come visto nel primo trailer rilasciato alcuni giorni fa, Holland vestirà i panni di un giovanissimo Nathan Drake.

Restando in tema, sulle pagine di SpazioGames trovate anche la recensione di Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri, disponibile da poco su console PS5 e prossimamente anche su PC.