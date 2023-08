Uncharted Il Film, il sequel si farà? Arrivano buone notizie

Uncharted, il live-action dedicato al brand PlayStation e Naughty Dog, potrebbe presto ricevere un sequel.

Il giovane Nathan Drake, protagonista della saga di videogiochi che trovate anche su Amazon, è stato interpretato da Tom Holland, noto per essere lo Spider-Man dell'MCU.

Considerando che l'uscita di Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri ha fatto salire l'hype (qui trovate la nostra recensione) il film ha riscosso un buon successo al botteghino.

Nella nostra recensione, che trovate su queste stesse pagine, vi abbiamo del resto spiegato che il film troppo male non è.

Ora, come riportato anche da GameRant, Charles Roven, produttore dell'adattamento cinematografico di Uncharted, ha parlato della possibilità di un sequel.

Attenzione: da ora seguono spoiler del finale del primo film. Proseguite a vostro rischio.

I fan sembrerebbero aver apprezzato le scene post-credits con Nathan e Sully, le quali aprono poco sorprendentemente le porte a un capitolo numero due.

«Ci siamo divertiti molto a realizzare il film. I fan lo hanno apprezzato e anche chi non conosceva il videogioco è rimasto molto sorpreso», ha spiegato Roven a THR.

«Quindi sì, il nostro obbiettivo è sicuramente quello di farne un altro», ha concluso il producer. Staremo a vedere se le parole di Charles Roven prenderanno forma nei prossimi mesi, magari con un annuncio ufficiale da parte della casa di produzione americana detentrice dei diritti.

Insomma, se il primo capitolo ha avuto successo anche per sequenze come quella dell'aereo cargo vista in Uncharted 3 L'Inganno di Drake, sembra proprio che il probabile Uncharted 2 non voglia essere da meno.

Ricordiamo in ogni caso che Ruben Fleischer e Holland potrebbero presto lavorare nuovamente insieme nel film dedicato a Jak e Daxter.

Parlando invece della saga videoludica di Uncharted, avete letto che a quanto pare era nei piani nientmeno che uno spin-off con un giovane Sully come protagonista?