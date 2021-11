Uncharted, svelati i retroscena della sequenza migliore di sempre

Da temo ormai la serie di Uncharted è ferma in un angolo, sebbene durante la generazione di PS4 abbiamo avuto una gran dose di avventure al cardiopalma.

La serie si è infatti conclusa ufficialmente con Uncharted 4: Fine di un ladro, sebbene con lo spin-off L’eredità perduta i fan hanno avuto un’altra infornata di adrenalina davvero niente male.

Vero anche che dal PlayStation Showcase di settembre Sony ha annunciato l’arrivo della saga di Uncharted di Naughty Dog su console PS5 e PC con Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Senza contare che qualcuno ha scoperto un curioso “aggancio” tra The Last of Us Part II e la saga adventure con protagonista Nathan Drake.

La saga è da sempre ricca di momenti particolarmente unici ed emozionanti, sebbene ve n’è uno che più di ogni altri ha lasciato il segno.

In concomitanza con il decimo anniversario di Uncharted 3: L’inganno di Drake, Naughty Dog è tornata a parlare di una delle scene più iconiche del gioco, ossia la fuga di Nathan Drake su un aereo cargo in volo.

A parlarne senza peli sulla lingua è il director Kurt Margenau (via IGN USA), il quale ha raccontato le origini di una sequenza ancora oggi assolutamente valida.

«Si è trattato di uno sforzo congiunto con animatori, programmatori, addetti a sonoro e chiunque altro avesse modo di contribuire alla realizzazione della sequenza», ha spiegato Margenau.

E ancora, «tutto è iniziato con un’idea tipo ‘se si potesse inseguire un aereo su strada e poi salirci?’, per poi diventare un ‘ok, ma se l’aereo si schiantasse mentre qualcuno è a bordo?’, per poi capire come avrebbe potuto funzionare la cosa oltre a risultare giocabile».

Margenau ha poi spiegato che per realizzare la scena del cargo si è usata una tecnica simile a quella della lunga sequenza del treno vista nel precedente Uncharted 2: Il covo dei ladri.

Infine, il director ha rivelato che una “sequenza a gravità zero” all’interno dell’aereo è stata purtroppo tagliata all’ultimo minuto, forse per l’impossibilità di renderla credibile in quegli anni e con quella tecnologia a disposizione.

Ricordiamo in ogni caso che Amy Hennig, storica creatrice di Uncharted, è al lavoro su un progetto Tripla A in collaborazione con Skydance Media, dedicato all’universo Marvel.

Ma non solo: parlando di Uncharted, alcuni giorni fa è stato presentato al pubblico il primo trailer della trasposizione cinematografica con Tom H0lland, in uscita nelle sale il prossimo anno.

Infine, non dimenticate che è in arrivo anche una serie TV targata HBO ispirata a un’altra opera Naughty Dog, ovvero The Last of Us, la quale promette di essere davvero unica nel suo genere.