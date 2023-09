Indecisi sull'acquisto di Starfield? Provatelo ora a soli 9,99€

Siete tra quei giocatori confusi dalle numerose opinioni, recensioni e dibattiti che hanno invaso il panorama mediatico riguardo a Starfield? Forse vi incuriosisce questa nuova uscita di Bethesda, ma siete limitati dalla mancanza di una console compatibile o da un PC non all'altezza? O magari preferite attendere un calo di prezzo, pur essendo stanchi del costante clamore che circonda il gioco sui social media?

Qualunque sia la vostra situazione, abbiamo un suggerimento per voi. Ricordi i giorni d'oro delle videoteche, dove potevate noleggiare videogiochi per soli 10€ a settimana? Quante volte avete potuto testare un gioco prima di decidere di comprarlo, tutto a un costo molto accessibile e con un'esperienza ben più completa rispetto a una semplice demo?

Bene, avete mai considerato che con il Game Pass di Microsoft potete fare esattamente la stessa cosa? E non avete bisogno nemmeno di una console specifica o di un PC potente. Può sembrare incredibile, ma se non nutrite un'antipatia particolare per Bethesda o per Todd Howard, con soli 9,99€ puoi iscriverti al PC Game Pass e avere accesso a Starfield per un intero mese. In seguito, avrete la libertà di decidere se rinnovare o meno l'abbonamento.

Se possedete una console Xbox, la situazione è simile: per soli 10,99€ potete fare la stessa cosa. E se non avete né un PC né una console Xbox, c'è sempre l'opzione del Game Pass Ultimate a 14,99€, che vi offre la possibilità di giocare in cloud a tutti i titoli del catalogo Game Pass.

Non vi basta? Considerate che a questo prezzo non avrete accesso solo a Starfield, ma a tutto l'ampio catalogo del Game Pass. In altre parole, per una decina di euro avrete un mese di accesso a centinaia di giochi, inclusi vari titoli disponibili fin dal giorno del lancio, senza costi aggiuntivi e con la flessibilità di cancellare l'abbonamento in qualsiasi momento.

Insomma, capiamo se il modello on-demand di Microsoft non è di vostro gradimento; tuttavia, guardandolo sotto una nuova prospettiva, potreste scoprire che è un modo eccellente per esplorare nuovi titoli come Starfield senza dover investire somme ingenti per un'esperienza che potrebbe non essere di vostro gusto.