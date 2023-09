In attesa di Switch 2, il 2023 di Nintendo è stato "unico"

Questo è stato un anno davvero straordinario per i videogiochi, e il 2023 è stato anche un anno notevole per Nintendo tra videogiochi ed altri progetti usciti quest'anno.

Basti pensare solamente al film di Super Mario (che trovate già in Blu-Ray su Amazon) che è stato un successo oltre ogni aspettativa sia per il pubblico che per Nintendo.

Un film che è riuscito ad entrare nella top 20 degli incassi più importanti del cinema, riuscendo soprattutto ad allontanare per sempre il ricordo della disastrosa pellicola originale del 1993, che di recente tornerà comunque al cinema per un revival.

Per non parlare di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il capolavoro per Nintendo Switch che non avrà nessun DLC, come annunciato di recente da Nintendo stessa.

Un anno davvero importante che, in attesa di saperne di più della sempre più chiacchierata Nintendo Switch 2, Doug Bowser ha definito come "unico" per l'azienda.

Ai microfoni di IGN US, il presidente di Nintendo of America ha raccontato quello che è stato l'anno dell'azienda in occasione di un evento a Seattle.

In particolare le varie iniziative esterne ai videogiochi sono state un successo per Nintendo, come l'apertura di Super Nintendo World agli Universal Studios di Hollywood e il successo del citato film di Super Mario.

«Quest'anno è stato davvero unico, e oserei dire un anno eccezionale per Nintendo in molti modi», ha detto Bowser, che cita proprio il parco a tema, il film e Tears of the Kingdom come i punti più importanti della strategia dell'azienda.

Strategia che comprende molte attività extra-videoludiche che sicuramente non diminuiranno:

«Stiamo cercando di trovare modi per continuare a introdurre sempre più persone, non solo giocatori, ma persone, all'IP di Nintendo. Quindi questo è ciò di cui siamo entusiasti.»

E il 2024 potrebbe essere ancora migliore, perché Nintendo Switch 2 sta ottendendo sempre più conferme e pare che sia già nelle mano di qualcuno.

Ne sapremo qualcosa in un prossimo Nintendo Direct? Anche in questo caso stanno arrivando sempre più conferme dell'esistenza di un prossimo evento digitale.