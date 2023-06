Super Mario Bros. Il Film non si ferma più: è nella top 20 del cinema

Quello di Super Mario Bros. Il Film è un trionfo che pare essere destinato a cambiare per sempre la percezione del pubblico — e dell'industria cinematografica stessa — nei confronti degli adattamenti tratti dai videogiochi.

Il film animato realizzato in collaborazione tra Nintendo e Illumination (potete prenotare il Blu-ray 4K su Amazon) sta continuando infatti a scalare le classifiche senza avere alcuna intenzione di fermarsi, arrivando perfino a battere un importante fenomeno di casa Disney.

Advertisement

Come sembrava prevedibile in occasione dell'ultimo record, adesso Super Mario Bros. Il Film ha infatti battuto perfino Frozen: secondo quanto riportato da Collider, il lungometraggio animato ha incassato ben 1.288 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Resta da battere solo il sequel Frozen 2, che ha incassato 1.45 miliardi di dollari, piazzandosi così al secondo posto. Se consideriamo anche il remake live-action de Il Re Leone come film animato, allora l'avventura di Mario avrebbe comunque conquistato un'importante terza posizione.

Ma emerge anche un altro dato impressionante in seguito a questo nuovo record: Super Mario Bros. Il Film è ufficialmente entrato nella top 20 dei film con i maggiori incassi della storia del cinema, piazzandosi alla diciannovesima posizione.

È a tutti gli effetti il primo film videoludico che riesce in questa impresa: Super Mario si unisce dunque a produzioni come Avengers, Avatar, Titanic, Fast & Furious, Jurassic World, Harry Potter e Star Wars, solo per fare alcuni nomi.

Un risultato sicuramente incredibile e che non può che provocare grande soddisfazione per Nintendo e Illumination, e chissà che nelle prossime settimane gli incassi non possano riuscire ad aumentare ulteriormente.

Insomma, pare proprio che le recensioni negative arrivate dalla stampa estera potrebbero davvero aver giovato al film, come suggerito da Shigeru Miyamoto, o addirittura non avrebbero causato alcun effetto per il suo successo.

Il papà di Super Mario ha già anticipato che Nintendo sta già pensando su come tornare al cinema: resta naturalmente da capire se vedremo Super Mario Bros. 2 o magari un film dedicato a un'altra saga.

Il candidato più probabile, in tal senso, sarebbe The Legend of Zelda, specialmente considerando anche la "benedizione" arrivata da Aonuma.