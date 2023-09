Zelda Tears of the Kingdom avrà nuovi DLC? Risponde Nintendo

L'ultima avventura nel regno di Hyrule affrontata su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha entusiasmato i giocatori di tutto il mondo, che adesso hanno iniziato a chiedersi se vi è l'intenzione di proseguire in qualche modo la storia, sulla scia di quanto fatto dal suo predecessore Breath of the Wild.

Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon) è una produzione immensa e che spinge l'hardware di Nintendo Switch al massimo delle sue potenzialità, ma è anche l'epica conclusione di un'avventura iniziata, guarda caso, proprio con uno dei primi videogiochi usciti sulla console ibrida.

L'avventura di Link e Zelda si è già dimostrata una delle migliori produzioni di questo 2023, riuscendo perfino a ottenere in un mese quasi lo stesso numero di vendite di Elden Ring in un anno: numeri semplicemente impressionanti, che hanno spinto i fan a domandarsi se ci fosse voglia di spingere ulteriormente sull'acceleratore, proponendo nuovi DLC a pagamento.

A fare chiarezza ci hanno pensato il producer Eiji Aonuma in un'intervista rilasciata a Famitsu (via Press Start Australia): sembra che al momento non sia prevista alcuna espansione, dato che Nintendo ha disegnato il tutto per rappresentare il completamento di quella storia iniziata con Breath of the Wild.

«Stavolta non abbiamo piani per rilasciare contenuti aggiuntivi, perché sento che abbiamo già fatto tutto ciò che potevamo per creare divertimento in questo mondo».

Insomma, secondo Aonuma non c'è motivo di fare DLC a pagamento per Tears of the Kingdom perché, al momento, non c'è alcuna idea nuova che possa effettivamente portare contenuti unici ai giocatori e alla stessa storia.

Il producer prosegue l'intervista sottolineando che Zelda Tears of the Kingdom è nato come sequel proprio perché riteneva valesse la pena di proporre una nuova esperienza ad Hyrule: solo se dovesse riemergere lo stesso pensiero potremo aspettarci di tornare a indossare i panni di Link in questo universo.

Ma solo come sequel o come lavoro totalmente unico, e non sotto forma di contenuto aggiuntivo a pagamento: l'idea di Aonuma è infatti quella di realizzare qualcosa di simile a «un gioco completamente nuovo».

Non ci resta che attendere di scoprire che cosa avrà in serbo Nintendo per le sue prossime avventure: nel frattempo, vi ricordiamo che nelle scorse settimana è stato rilasciato un hotfix importante.

Nel nostro ultimo SpazioGames Originals abbiamo voluto approfondire proprio la bontà della narrazione di Zelda Tears of the Kingdom: un mondo che riesce a vivere anche "senza Link".