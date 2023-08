Super Mario il Film, l'originale, torna al cinema per una proiezione speciale

Il film di Super Mario, quello della Illumination, ha rimpiazzato nella storia il ricordo dell'infelice pellicola del 1993 che, tuttavia, non per questo non deve essere celebrata in qualche modo.

Il film con Bob Hoskins e John Leguizamo, che potete recuperare anche su Amazon nonostante tutto, è un vero caso nel caso vista la sua storia produttiva turbolenta.

Nel cast c'erano anche Samantha Mathis nei panni della Principessa Daisy e Dennis Hopper nei panni del Presidente Koopa. Ma, invece che esplorare il Regno dei Funghi, i fratelli Mario (mai dimenticar la gag "Mario Mario e Luigi Mario") si ritrovano a Dinohattan: una città in un universo parallelo che si è discostato dal nostro 65 milioni di anni fa ed è ora popolata dai discendenti umanoidi dei dinosauri.

Un film che, stando al regista Rocky Morton, sarebbe potuto essere se non altro decente se solo ci fosse stato il coinvolgimento di Nintendo in alcune fasi produttive.

«Se avessi avuto un rapporto con [Shigeru] Miyamoto e l'avessi coinvolto, se fosse stato un produttore e avesse capito cosa stavamo facendo, non avrebbe permesso che certe cose accadessero. Saremmo stati una squadra e sarebbe stato un film diverso», ha dichiarato Morton in una recente intervista.

E ora, con buona pace di uno degli attori che hanno espresso delle critiche per il film di Illumination pur sperando allo stesso tempo di partecipare ad un sequel, il "nuovo" film di Super Mario è quello che la gente ricorderà con più affetto (non che ci voglia molto).

Tuttavia sono passati 30 anni da quel film in qualche modo iconico, e per questo il film live action di Super Mario riceverà una proiezione speciale in 4K (tramite Nintendo Life).

Per celebrare l'uscita originale del 15 settembre 1993, in Giappone il film tornerà al cinema con una versione restaurata in 4K. Il film, lanciato con il nome di "Super Mario: Goddess of the Demon Empire" in terra nipponica, tornerà quindi per quella fanbase che non ironicamente lo giudica una pellicola meritevole.

Al momento non ci sono notizie per inizative del genere al di fuori del Giappone, ma non mancheremo di comunicarvele per consentrivi di godere di questa inestimabile pellicola, nuovamente.