Il trailer di lancio di Mortal Kombat 1 conferma una sorpresa

Arriva da Warner Bros. Games il trailer di lancio di Mortal Kombat 1, l'ultimo capitolo della sanguinolenta saga di picchiaduro sviluppato da NetherRealm Studios e in uscita a a fine mese.

Il successore di MK11 (che trovate su Amazon a prezzo bassissimo) sembra promettere grandi cose, sia per i fan storici che per le nuove leve.

Sebbene gli occhi siano già rivolti a un sequel, il debutto di MK1 è atteso spasmodicamente dai giocatori.

Ora, dopo il video live action diretto da Tom Kuntz e nato come omaggio allo storico spot "Lunedì mortale" del 1993, è il turno di un nuovo filmato.

Il nuovo video mostra un'anteprima del gameplay e degli elementi della storia di Shang Tsung e il suo inquietante destino nella rinascita dell'universo di Mortal Kombat, creato dal Dio del fuoco Liu Kang.

Le mosse dello stregone calcolatore sono chiaramente illustrate, comprese le palle di fuoco, le combo devastanti e la sua esclusiva capacità di potersi trasformare nei kombattenti rivali.

Il trailer mostra inoltre il gameplay del comandante in seconda del Generale Shao, Reiko, un brutale guerriero con uno stile di combattimento che rispecchia la sua personalità feroce, insieme a mosse spaccaossa di altri lottatori del gioco.

Inoltre, a sorpresa, WB ha confermato che Mortal Kombat 1 comprenderà un'ampia gamma di opzioni di accessibilità, compresa la descrizione audio e indicazione sonora dell'azione su schermo riprodotte contestualmente al gameplay. Per l'elenco completo, visitate il sito Mortal Kombat Games Support.

L'appuntamento è in ogni caso fissato per il prossimo 19 settembre, quando i kombattenti sbarcheranno su PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e anche Switch (anche se su console Nintendo non sembra essere proprio al top). Mortal Kombat 1 sarà in ogni caso disponibile in accesso anticipato ai possessori della Premium Edition a partire dal 14 settembre.

