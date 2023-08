Mortal Kombat 1 ci riporta nel 1993 con una star d'eccezione

Arriva da Warner Bros. Games un trailer di lancio di Mortal Kombat 1, l'ultimo capitolo del franchise di videogiochi sviluppato dal team di NetherRealm Studios e in uscita a settembre.

Il successore di MK11 (che trovate su Amazon) sembra infatti promettere grandi cose, sia per i vecchi fan che per i nuovi arrivati.

Advertisement

Nonostante già si parli del sequel, gli occhi dei giocatori sono tutti puntati su questo grande ritorno.

Il nuovo video, dal titolo "Ce l'abbiamo nel sangue", è diretto da Tom Kuntz con la collaborazione del candidato all'Academy Award Matthew Libatique (A Star Is Born) e rende omaggio allo storico spot "Lunedì mortale" del 1993, che ha segnato un momento chiave per la serie.

Reimmaginando l'iconico spot televisivo andato in onda per la prima volta 30 anni fa, nel trailer l'attore e produttore Dave Bautista raduna gente di ogni ceto sociale e dà loro la forza di scatenare il proprio guerriero interiore.

Il ruolo di Bautista rispecchia quello di Liu Kang in Mortal Kombat 1, che ha creato e fatto rinascere l'universo di MK e che deve radunare i campioni dei vari regni per lottare e proteggere il suo sogno.

«Ho ricordi nitidi dello spot originale, ricordo in particolare l'urlo iconico», ha dichiarato Bautista. «È quel che ha dato inizio al mio percorso come fan di Mortal Kombat, che continua anche oggi dopo 30 anni. Sono entusiasta e onorato di far parte dell’eredità del gioco».

L'appuntamento è in ogni caso fissato per il prossimo 19 settembre, quando i kombattenti sbarcheranno su PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e anche Nintendo Switch.

Mentre gli occhi sono puntati sul nuovo MK, che fine ha fatto Injustice 3? A quanto pare abbiamo una risposta alla domanda.

Ma non solo: ormai diverse settimane Ed Boon in persona ha spiegato perché Mortal Kombat 1 si chiama in questo modo, e perché non con il più classico "12".