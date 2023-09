Mortal Kombat 1, leak mostra la versione Switch ed è "atroce"

Come sapete anche Mortal Kombat 1 è finito online, nella classica dinamica per cui il day one rotto ha generato una serie di foto e filmati di gameplay finiti sui vari social network. Vittima dei leak anche la versione Nintendo Switch che, a quanto pare, non sembra granché.

Il porting è addirittura prenotabile su tutti gli store, anche Amazon, e forse vi converrà aspettare un po' prima di farlo stando alle notizie emerse dai leaker.

Vi avevamo già raccontato, infatti, che Mortal Kombat 1 era finito online qualche giorno fa, con il conseguente intervento di Warner Bros e Netherrealm per far rimuovere i contenuti diffusi in maniera illecita.

Stando alle testimonianze è in particolare la schermata di selezione dei lottatori a nascondere delle vere sorprese, visto che la campagna era già stata messa in scena all'intenro dei corner di alcuni punti vendita nel mondo. Ci sono infatti almeno due combattenti che non erano stati né nominati né tanto meno svelati.

Ma, come riporta The Gamer, è stato svelato anche un filmato della versione Nintendo Switch di Mortal Kombat 1 che è stata definita addirittura "terribile".

Purtroppo nel momento in cui scriviamo i filmati sono stati eliminati dal post originale di Reddit, ma rimangono le testimonianze della gola profonda che li ha diffusi.

«Causerà uno scandalo per i $70 o semplicemente un flop per Switch», dice l'autore del post originale, l'utente Rearisen.

L'utente racconta che input lag e prestazioni scadenti sono purtroppo la norma per la versione Nintendo Switch del picchiaduro:

«Quando ho combattuto il mio primo avversario IA, ci sono voluti circa due minuti dopo che abbiamo incrociato le braccia in attesa di combattere.»

Il redditer si riferisce alla schermata in cui i lottatori si incontrano, subito dopo la selezione, per poi iniziare il match. Una sequenza che sulle altre piattaforme dura giusto qualche secondo.

Tuttavia c'è almeno una buona notizia per Mortal Kombat 1 su Nintendo Switch che viene definito "atroce" in generale dal leaker.

Se filmati e presentazioni, così come i modelli dei personaggi, non sono all'altezza di un prodotto venduto a prezzo pieno, il gameplay reale è fluido secondo le testimonianze. Anche se giocato ad una risoluzione inferiore ai 720p probabilmente, sembra tutto pixelato, ma è almeno giocabile una volta che si mette mano al titolo.

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 1 verrà lanciato infatti tra poco, il 19 settembre per Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. Forse la versione Nintendo Switch non è esattamente la migliore da acquistare.

Titolo che sarà ovviamente brutale come sempre, anche se Ed Boon ha di recente riflettuto sulla possibilità di avere una modalità più "morigerata", per così dire.